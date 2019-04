COMPARTIDOS: 0

Desde muy chiquito la competencia lo absorbió y eso lo transformó en su modelo de vida. Y fue justamente aquello lo que con sólo 18 años lo transformó en uno de los deportistas con mayor proyección de Mendoza.

Siguiendo los pasos de su papá Carlos y desde su Tunuyán natal comenzó a jugar al voleibol convencional, donde desde pequeño mostró cualidades distintivas, pero fue justamente su progenitor, quien lo convenció para inclinarse por una actividad inusual como el beach-voley. Fue gracias a eso, y un tremendo esfuerzo personal, que hoy tiene colgada una medalla olímpica.

Se trata de Bautista Amieva, quien en los Juegos Olímpicos de la Juventud, en Buenos Aires, se mostró ante el mundo y lo hizo con el logro de la medalla de bronce.

Sobre aquel momento afirmó: “Lo viví muy tranquilo, porque es algo que me caracteriza. En las difíciles siempre saco un plus que me permite luchar hasta el final, de hecho lamento todavía no haber podido jugar esa final porque sinceramente estábamos muy bien. Nunca sentí la presión y eso que había mucha gente, e incluso estaba mi familia en la tribuna. Pero más allá de eso disfruto de lo que hago”.

Pero, como muchos otros deportistas, el camino hacia un resultado positivo no fue para nada fácil. Más allá de haber jugado ya dos mundiales en sus respectivas categorías, en plena preparación para los JJ.OO., Bautista sufrió la perdida de su mamá Paola: “Fue un golpe muy duro, que cuesta asimilar, pero fueron justamente mis padres los que me apoyaron siempre para que yo haga lo que más me gustaba y por esa razón nunca me fui del objetivo. Siempre tuve claro lo que quería”.

Por estos días, Amieva viene de ganar en Arica (Chile), con Argentina la primera etapa del Clasificatorio para el Mundial U21 de la especialidad; mientras que ahora se encuentra en Lima para disputar la segunda y luego vendrá la tercera y definitiva en Asunción (13 y 14 de abril).

Sobre su futuro, el tunuyanino puntualizó: “Terminé la secundaria, pero por el momento decidí no estudiar nada y dedicarme de lleno al beach-voley. Si bien recibo una beca del ENARD y de mi municipio, pretende jugar el World Tour, un circuito que reparte mucho dinero y además de vivir, me permitiría conocer el mundo. Esto se lo debo a mi familia y puntualmente a mi papá que me re banca”.

Sobre su actualidad: "Sigo con un entrenamiento intenso con la selección mayor y la idea es afianzarme para tener poder jugar la Continental Cup”.

La experiencia de haber ganado una medalla olímpica

En la foto se lo ve a Bautista junto a su compañero Mauro Zelayeta, con quien logró la medalla de bronce en los JJ.OO. de la Juventud, en Buenos Aires.

“Fue la experiencia más linda que me tocó vivir desde que juego profesionalmente a este deporte. Fue increíble sentir el apoyo de la gente en todo momento y para colmo lo cerramos colgándonos una medalla. Competir en un juego es lo mejor que te puede pasar”, afirmó el tunuyanino.