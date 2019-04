COMPARTIDOS: 0

La novela de Ricardo Centurión en Racing parece haber llegado a su fin. Y es que el propio futbolista, después de muchas idas y vueltas, habría cerrado su vínculo con el club y criticó duramente tanto a la dirigencia de la Academia como también al entrenador campeón de la Superliga, Eduardo Coudet.

El polémico jugador fue contundente al criticar al club de Avellaneda y sobre el tema de los festejos que realizarán por la consagración en el torneo local declaró que "hasta ahora no me llamó nadie para ir la fiesta" y también tiró contra el propio club asegurando que "nadie me ayudó nunca".

Víctor Blanco confirmó que Centurión se irá al exterior

El presidente de Racing, Víctor Blanco, anunció que la situación de Ricardo Centurión, separado del plantel profesional por indisciplina, "ya está resuelta" y aclaró que continuará su carrera en el fútbol del exterior del país.

"La situación de Centurión ya está resuelta. Es un capital del club y lo vamos a cuidar como tal". "Es un gran futbolista y su carrera va a continuar en otro destino, pero no va a ser en Argentina, únicamente en el exterior", aseguró Blanco.

Centurión fue separado del plantel luego de empujar al técnico Eduardo Coudet en el partido ante River, molesto por no haber sido titular e ingresar a la cancha con el resultado 0-2 y los hinchas del "Millonario" cargándolo.

Milito invitó a Centurión a los festejos por Superliga

El director deportivo del club, Diego Milito, anunció que Centurión fue "invitado" a la fiesta del campeón del próximo domingo, cuando Racing reciba a Defensa y Justicia, su escolta, por la última fecha del torneo.

¿Sigue Coudet?

El presidente de la AcademiaI, Víctor Blanco, evitó poner presión a la renovación del entrenador Eduardo Coudet, aunque aclaró que "la decisión es de él", luego de haber logrado el título de la Superliga, una fecha antes del cierre de la temporada.

"Sería egoísta si digo que Coudet se tiene que quedar en Racing sí o sí. La decisión es de él. Está entre los tres o cuatro técnicos más importantes para la Selección Argentina", ejemplificó Blanco.