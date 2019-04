Susana Velázquez: una mujer con compromiso social

Grande fue la sorpresa en el mundo de la política mendocina tras la designación de la docente Susana Velázquez como compañera de fórmula del precandidato a la gobernación Omar De Marchi. Un fuerte cimbronazo que llegó a toda la provincia, a todos los partidos del espectro político local y a quienes integran el frente Cambia Mendoza, fundamentalmente éste último.

Fue producto de una estrategia del titular del PRO, donde rompió los moldes de los enroques y busca provocar un impacto que taladre la cuestión social y la educativa. Dos puntos donde Velázquez es reconocida en la provincia por su compromiso, perseverancia e inconmensurable tarea.

La presentación se hizo en el Barrio Cívico, frente al edificio sede del Poder Ejecutivo provincial, con simbolismo y dejando claros mensajes al poder central. Lo otro que no pasó desapercibido fue que De Marchi le dijo a los mendocinos que no está por esquivar a ese gran tema que tiene preocupada a toda la nación, el crecimiento de la pobreza, de allí que eligiera a una persona comprometido con los habitantes más vulnerables.

En tanto, al dar respuestas la elegida como precandidata a la vicegobernación, no dudó en calificar al Ítem Aula como un fracaso, y de expedirse a favor de la vida, condenando de esa manera al aborto.

Ante un nutrido grupo de dirigentes, Omar De Marchi expresó: “Estamos trabajando para gobernar la provincia. Por eso sostenemos que la Mendoza que viene tiene que estar involucrada con los problemas reales. Para eso debemos corrernos de la agenda de la política y tratar de comprometernos con los problemas del día a día que tiene la gente”.

Agregó inmediatamente: “Creo que al margen de las urgencias que tiene esta provincia, como la seguridad y el empleo, hay tres motores que deben ser encendidos y que forman parte de la transformación más profunda que queremos encarnar. Los mismos tienen que ver con el hábitat social que va más allá de la vivienda y ligado a un nuevo sistema de educación pública en la provincia. Con una nueva matriz económica que impulse el desarrollo económico y el empleo”.

Sensibilidad social

A la hora de referirse a la designación de Susana Velázquez como precandidata a la vicegobernación, De Marchi, dijo: “Hay dos temas que son profundamente dolorosos y que Susana los conoce muy bien y que no se los ha contado nadie. Ella no tiene una presentación especial para estar ante ustedes, porque ella en su persona es un testimonio viviente de lo que significa trabajar en ese hábitat social muy adverso. Allí donde los problemas son muy duros en el día a día. Por eso en su condición de maestra y hasta como directora, también tiene la visión del día a día de la educación de los mendocinos y su problemática”.

También se dio lugar para enviar un mensaje político por elevación cuando señaló: “Muchos creen que las fórmulas gubernamentales deben responder a acuerdos políticos, para conformar a sectores internos de un determinado partido. Nosotros, por el contrario, casi en una actitud de provocación decimos que quien marque la agenda de la Legislatura en los próximos tiempos sea una persona común y corriente que mire el día a día de los problemas que, repito, nadie se los ha contado”.

Finalmente el precandidato a la gobernación contó entusiasmado: “A propósito de todo esto que estoy marcando, una de las cuestiones que más me llegaron es que, cuando comienzo hablar con Susana de esta posibilidad, sus primeras preguntas fueron: ¿Cuál es la visión que tenés para Mendoza?, ¿qué pensás de Mendoza? Esos interrogantes me conmovieron, porque evidentemente el foco estuvo y está en cómo resolvemos los problemas de los mendocinos y no tanto en los enroques políticos”.

Compromiso social

Las primeras apreciaciones de Susana Velázquez fueron: “Coincidimos en lo que se tiene que hacer con la gente que está en situación de vulnerabilidad y con la que se está trabajando para que esa situación cambie. Con respecto al hábitat, la educación y el desarrollo económico sabemos que las poblaciones vulnerables siempre se ven atravesadas por esas realidades. Estamos dispuestos a trabajar en algo que Omar (De Marchi) lo demuestra en su gestión, por lo que está preocupado y en consecuencia se ha ocupado”.

A la hora de definirse confesó: “Soy consecuente con mis principios, mi moral y con mis sueños. He educado y educo para la libertad de ese niño, que a pesar de las carencias materiales que lo envuelven, se sienta capaz de lograr cualquier sueño, más allá de su condición de donde viva y de lo que tenga. Que ese niño sea valorado por lo que él en su interior tiene”.

La docente terminó expresando: “El inmenso trabajo que llevamos a cabo en el Bajo Luján, con muchos jóvenes lo queremos transportar a toda la provincia. Mi compromiso es seguir haciendo esta tarea, que se inició con pocos recursos materiales, donde la fortaleza interior me la dio el sentido de ser y el compromiso con la comunidad, algo que quiero que se multiplique en cada ámbito donde todo ciudadano que es protagonista del Estado asuma ese mismo compromiso, porque educamos para la libertad, que no solamente sea de pensamiento, sino de acción. Para eso he llegado hasta aquí y he asumido este compromiso que me ofreció Omar De Marchi”.