Fuerte aumento en la canasta de Pascua

El próximo domingo, 14 de abril, empieza Semana Santa, última semana de cuaresma. Se trata de la celebración católica donde los fieles, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, recuerdan y reflexionan la pasión, muerte y resurrección de Jesús.

Esta fecha, si bien tiene un sentido religioso de fondo, actualmente se ha vuelto muy comercial. Muchos aprovechan los feriados marcados por el calendario para viajar y aquellos que no pueden hacerlo no se privan de las típicas comidas.

Lo cierto es que, como todo, la canasta típica de Pascua este año llega con incrementos de hasta 95%, según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Una de las marcadas subas es la de los huevos de chocolate, que casi duplicaron su precio. Los más económicos, de 22 gramos, están entre los $30 y los $60 (precios aproximados), mientras que los familiares, van desde los $300 a los $700, dependiendo la marca.

La principal tradición es no comer carne. El Viernes Santo es el día en el que se conmemora la muerte de Jesucristo y los católicos, para honrar su deceso, evitan comer carnes rojas. Creyentes y no creyentes se suman a este sacrificio y eligen platos que no acostumbran en la semana, entre ellos: pescados, mariscos, paella, empanadas de vigilia, humita, pastas, entre otros.

Deteniéndonos en los mariscos y pescados, el aumento también fue impactante: alrededor del 57,8%.

Desde El Ciudadano hablamos con Roberto Reale, de la pescadería LAGUS, y resaltó que si bien las ventas en esta época repuntan levemente, "la cuaresma hoy en día pasa casi desapercibida".

En cuestión de números, el kilo de merluza cuesta entre $260 y $280, aproximadamente, siendo uno de los pescados más baratos del mercado; y entre los mariscos más económicos se encuentran los mejillones, alcanzando un costo de $320. Si la elección es salmón o langostinos, el precio por kilo ronda los mil pesos.

"En este sector tenés otra variable, que es el dólar, además de tener productos estacionales. El pescado no aumenta por especulación, aumenta por falta de producto. Al ser un bien escaso en este momento, se produce el aumento", explicó Reale.

"Tenemos mucho marisco importado. Hace dos o tres semanas nos calcularon los precios con un dólar a $38 -más o menos- y ya nos aumentaron esos precios un 10% por calcular con el dólar a $42, y así puede seguir", finalizó el comerciante.