Godoy Cruz cosechó un empate en el vecino país de Chile, contra Universidad de Concepción en el marco de la tercera fecha de la fase de grupos por la Copa Libertadores.

Una vez finalizado el encuentro el delantero tombino, Santiago García, dialogó con De un Rincón Bodeguero y se mostró disconforme con el empate obtenido objetando que el conjunto mendocino mereció más.

“No nos sienta bien el empate, merecimos haber ganado pero no se pudo. El equipo erró goles y yo erré goles que no suelo errar. Nos vamos con la rabia de no conseguir los 3 puntos en un partido que tendríamos que haberlo hecho” fue el análisis que hizo el Morro.

El futbolista bodeguero habló sobre la situación clara que tuvo en la primera etapa y que no pudo convertir, al respecto expresó: "la jugada del primer tiempo es uno de esos goles que habitualmente no erro, pero vengo en un momento que la pelota no quiere entrar y eso me pone fastidioso conmigo mismo”, aunque de todas maneras rescató “a la vez tranquilo de que el equipo está dando su mayor esfuerzo para conseguir los tres puntos”.

Respecto al encuentro que el Tomba mantendrá contra Belgrano de Córdoba, el próximo domingo a las 15.15, el atacante se mostró disconforme con la decisión de la Superliga por el horario y declaró que "no me parece bien el horario del partido del domingo. No me parece bien que hagan eso, pero ya estamos acostumbrados a que a los equipos como nosotros los traten de esa manera, y lo que nos queda a nosotros es viajar, descansar y jugar”.

El moreno hizo referencia a las 72 horas reglamentarias que indica la organización para poder descansar entre un partido y otro.

El Tomba no descansa

Luego del empate en tierras trasandinas el Tomba no pierde tiempo y realizó un entrenamiento matutino en el vecino país con la mente puesta en el choque del próximo domingo contra Belgrano de Córdoba.

Esta tarde el plantel regresará a la provincia de Mendoza pero no durará mucho su estadía por estas tierras debido a que este viernes el Expreso viajará a Córdoba para dicho encuentro.

Y no todo se detiene en Córdoba, ya que después del choque contra el Pirata los dirigidos por Bernardi volarán hacia Asunción donde aguardarán el cotejo contra Libertad, por Copa Libertadores. El mismo será el martes desde las 19.15 por lo que el equipo permanecerá en la ciudad mediterránea hasta el próximo lunes.