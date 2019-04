Tinelli estuvo con Massa en una escuela: ¿se perfila una posible fórmula?

COMPARTIDOS: 0

Sergio Massa, precandidato presidencial por Alternativa Federal, se mostró junto al conductor televisivo Marcelo Tinelli en una visita a la Escuela de Oficios de San Fernando. “El compromiso por la Argentina del trabajo, es un punto de encuentro que compartimos”, expresó Massa en su cuenta de Twitter.

Esta foto de ambos ocurre pocas horas después de que Roberto Lavagna le bajara al pulgar al líder del Frente Renovador al decir que tienen dos proyectos “completamente distintos”.

Con @cuervotinelli y @andreottijuan compartimos un excelente momento junto a los alumnos de la Escuela de Oficios que se están formando y preparando para construir su futuro y el de la Argentina.#HayAlternativa 👍🇦🇷#DefenderLaArgentina https://t.co/EZuLkiEehv — Sergio Massa (@SergioMassa) April 4, 2019

Durante la visita, Massa y Tinelli conversaron con las autoridades y los estudiantes de la Escuela, quienes les transmitieron sus experiencias en el mundo del trabajo. El encuentro también sucedió luego de que el martes se hiciera la presentación de los “10 Compromisos por la Argentina”, en la cual Massa llamó al dialogo político sobre propuestas.

Tinelli, el político

Esta semana, Tinelli tuvo una agenda cargada de encuentros con distintas figuras políticas a la vez que se especula con una posible candidatura suya en la provincia de Buenos Aires. El miércoles estuvo con Miguel Lifschitz, el gobernador de Santa Fe, y está previsto que mañana se reúna con el gobernador Juan Manuel Urtubey, quien al igual que Massa es precandidato por Alternativa Federal.

En los meses previos estuvo con el gobernador cordobés Juan Schiaretti y compartió un almuerzo con Lavagna.

Esto se suma a una serie de señales que ha enviado a todo el arco político.

El domingo pasado, por ejemplo, Tinelli festejó el triunfo del peronista Sergio Uñac en las PASO de San Juan. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, en donde expresó: “Sos una gran persona, muy querido en toda tu hermosa provincia de San Juan, y artífice de la nueva construcción que nos devolverá la esperanza a todos los argentinos”.

Además, a principios de marzo, Tinelli había dado varias definiciones políticas en una entrevista radial. En primer lugar afirmó ser “peronista” y repartió críticas por igual a Mauricio Macri y a Cristina Kirchner quienes para él son “son dos caras de la misma moneda y los dos tienen picado el boleto”.

También rechazó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. “No me gusta tener una oficina del FMI en el Banco Central. No me siento cómodo. Tenemos que mandar una planilla a Washington para ver cómo nos está yendo. Hay países con déficit fiscal que siguen creciendo, más que estar hablando todo el tiempo del ajuste”, dijo.

Fuente: Vía País