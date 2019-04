Susana Velázquez: "Con Omar somos un equipo"

COMPARTIDOS: 0

El parque Cívico, frente a la Casa de Gobierno, fue el escenario de la presentación de la fórmula De Marchi - Velázquez, para la carrera electoral de cara a las elecciones primarias dentro de Cambia Mendoza.

Sin estridencias ni militantes y con el frente de edificio sede del Poder Ejecutivo provincial a sus espaldas, Omar De Marchi aseguró que "estamos trabajando para gobernar la provincia". Además aprovechó para presentar los tres ejes en los que va a estar basado su hipotético gobierno: hábitat social, nuevo sistema de educación pública y el desarrollo de una nueva matriz económica.

"En dos de estos ejes, Susana tiene gran experiencia, ya que ella es una persona que trabaja con los problemas del día día", expresó el intendente de Luján luego de recordar todo el trabajo realizado por su compañera en el hogar Rinconcito de Luz del Bajo Luján.

"Soy Susana Velázquez, precandidata a la vicegobernación de la provincia de Mendoza", inició su presentación ante los medios. "Es un honor que me convocaran para esta tarea en la que voy a trabajar para que la situación cambie; en hábitat y educación".

La referente social indicó que quiere ser consecuente con sus principios y que educa para lograr la libertad de los niños: "que puedan alcanzar sus sueños, más allá de sus condiciones". Se comprometió a llevar su trabajo en en Bajo Luján a toda la provincia.

Presentación de la fórmula:

Trabajo legislativo:

Al ser consultada por la tarea que llevaría al frente del parlamento provincial, Velázquez aseguró que los proyectos que se traten deberán ser "en pos de la comunidad, que no sean egoístas".

Apuntará a luchar contra todos los aspectos de la vulnerabilidad: "en educación y vivienda".

Educación - ítem aula:

"Los resultados de las evaluaciones son egoístas porque dejan de lado la parte emocional de los alumnos", explicó. "Tienen que ser programas acorde al lugar donde va hacer ejecutado el proyecto educativo".

También fue crítica con la implementación del ítem aula, ya que según sus palabras "la situación no ha variado". "No está en relación... la cantidad, cuando la calidad es poca", sentenció.

Experiencia legislativa

Si bien admitió que no tiene experiencia en ámbito de la Legislatura, fue contundente: "Si se tiene como premisa atender los problemas de la gente, no hay otra cosa de la que hablar".

Aborto:

Sorprendió la fuerte postura de Velázquez sobre un tema espinoso: "Estoy a favor de las dos vidas". "No pienso ni creo que el aborto tenga que ser utilizado como método anticonceptivo", jugó fuerte la mujer. Y completó: "Hay que trabajar sobre el embarazo no deseado".

¿Quién es Susana Velázquez?

Es una docente y referente social que ha trabajado de manera intensa en el hogar Rinconcito de Luz del Bajo Luján. Comenzó sus tareas en el año 2011 junto a un grupo de personas con el objetivo de cambiar la realidad de las personas que viven en ese lugar.

Desde esa época está a cargo del Centro de Actividades donde se alimenta a cientos de niños y madres. Su trabajo está relacionado con la labor que el Banco de Alimentos realiza en la provincia de Mendoza e incluso fue oradora de una charla nacional de Bancos de Alimentos en el año 2014.

El trabajo en el Bajo Luján comenzó en una habitación prestada y desde allí no paró de crecer.

“En nuestros primeros encuentros con los chicos solía sacarles fotos y mostrárselas para que se vieran y ellos al mirarse no se reconocían. Ahí me di cuenta de que muchos de ellos nunca se habían visto en un espejo y otros tantos ni siquiera tenían baño en sus casas. Eso me enseñó que hay muchas cosas que no puedo dar por sentadas, que son muy diferentes a lo que uno vive”, lo que para ella fue una “cachetada”, contó Susana en una entrevista realizada por El Ciudadano en el año 2015.