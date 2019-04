A los 79 años, murió Alberto Cortez

COMPARTIDOS: 0

El notable cantautor argentino Alberto Cortez murió a los 79 años, luego de permanecer varios días internado.

Según comentaron allegados a la familia, sufría una hemorragia gástrica y su estado había empeorado en la noche del miércoles.

En una entrevista previa a su muerte que brindó a la radio Cadena 3, Cortez había asegurado que sentía un "orgullo inmenso de ser argentino".

"Los años no vienen solos, en consecuencia estoy sufriendo esa invasión irremediable de los años que pasan, pero a pesar de todo eso me siento muy bien, cómodo, no tengo problemas de salud, en consecuencia estoy contento", expresó.

El reconocido artista pampeano recordó que escribió su canción "El abuelo" en homenaje a la raza que "de alguna manera pobló nuestro país", especialmente de gallegos, gente que nació en Galicia como su padre que hizo su vida en Argentina.