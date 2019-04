La CTA y el Polo Obrero marcharon en reclamo de trabajo

Desde las 9 de este jueves, el Polo Obrero y la CTA Autónoma se encuentran realizando una manifestación, en el kilómetro cero de Ciudad, para alzar la voz sobre los despidos y, principalmente, por la marcha a la cual convocó la CGT esta tarde. El motivo de este último punto es que no hay ningún punto a favor del trabajador.

"Esta movilización busca diferenciarse de la movilización que ocurrirá esta tarde por parte de la CGT, porque entendemos que es reclamo pro patronal que busca unir a los trabajadores con las patronales que están suspendiendo a trabajadores, despidiendo y se declaran con recursos preventivos de crisis para ser subsidiados con el Estado. Entonces creemos que hay que imponer en estos momentos las demandas de los sectores que viven de sus salarios", explicó Soledad Sosa, dirigente del FIT.

Y agregó: "El Polo Obrero le está reclamando a la ministra Stanley de la Nación que vuelva a la mesa de diálogo que ha roto y que regrese a la discusión del aumento de los programas sociales, aumento de mercadería para comedores y apertura de trabajos. Tenemos una industria al 50% funcionando donde todos los empresarios especulan más en la bolsa que en poner a trabajar este país".

“Le exigimos a la CGT y CTA la convocatoria de un congreso con delegados de base para definir un plan de lucha hasta derrotar el ajuste de Macri, Cornejo y de todos los gobernadores. La movilización de la CGT de esta tarde no pasa por ningún centro del poder político. En el Congreso de la Nación presentarán un proyecto que plantea moratorias para las patronales, que se terminen los embargos a las empresas que no pagan y un conjunto de reclamos que nada tienen que ver con los trabajadores”, concluyó Sosa.

Asimismo, la dirigente de la Coordinadora Sindical Clasista y líder de la CTA, Raquel Blas, dijo: "Nosotros entendemos que la situación del pueblo trabajador no da para más. No podemos seguir con estos niveles de indigencia y pobreza, soportando una crisis que no hemos generado nosotros y que la verdad los únicos perdedores en todo esto son los trabajadores, más aún los trabajadores desocupados y ni contar los trabajadores jubilados que están atravesando una situación realmente de miseria".

Pero para Raquel y los convocados de esta mañana, las manifestaciones ya no alcanzan."Creemos que ya tenemos que convocar al paro nacional activo de 36 horas y ponerle un punto final a esto, porque no podemos entrar en estas especulaciones electorales donde de acá a octubre evaluemos el voto y de acá a octubre se nos terminen muriendo los pibes en las escuelas".

En lo que respecta al tránsito, las calles están habilitadas. El recorrido será por calle San Martín, Patricias hasta la Legislatura.