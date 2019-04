La frutihorticultura sobrelleva la crisis con proyectos ambiciosos

En un mercado deprimido, donde la producción sufre día a día por los altos costos de trabajar y la retracción del consumo, que va mellando el ánimo y también la cantidad de explotaciones activas, este sector de nuestra economía sigue apostando por lo que sabe hacer y hace tan bien, que es llevar buenos productos a la mesa de los argentinos.

El panorama actual no es de los más alentadores. Omar Carrasco, presidente de la Unión Frutihortícola Argentina, lo explicó de esta manera en CNN Radio Mendoza: “Estamos en una situación difícil porque los costos son muy elevados para producir, las ventas están caídas, hay una franja bastante importante que se esté vendiendo en los mercados fiado y es difícil de cobrar”. Además, señaló otro problema, “la cadena de cheques está viniendo la mayoría de vuelta por falta de fondos, cuentas cerradas”, agregando que “el sector está muy apretado y algunos negocios están cerrando, y algunos productores están haciendo lo mismo”.

Carrasco también reflexionó sobre las promesas que escasamente se cumplen, explicando: “Cuando desde la Nación hablan de que van a trabajar con las economías regionales, van a hacer alguna política de Estado para ellas, siempre caemos en la misma: siempre se actúa para la soja o el país, pero no para la zona cuyana”.

Pero más allá de estas situaciones, el sector no baja los brazos, y sigue proponiendo mecanismos para volver la actividad más rentable, más previsible, y también darle más estabilidad de cara al futuro. Un trabajo de largo aliento que han propuesto al Gobierno se está desarrollando: “Se llama Registro de la Matriz Productiva, es un proyecto que nosotros presentamos al Gobierno hace dos años. Se está desarrollando bastante bien, pero es un trabajo de mucho tiempo, el BID bajó fondos para ello, y se busca tener un registro real, porque los que se tienen no están completos”.

Es que hasta ahora, los números que tiene el Instituto de Desarrollo Rural no son completos. “Hay una franja importante por relevar”, agregó el dirigente, “y están dentro de este proyecto el IDR, el IDC (Instituto de Desarrollo Comercial), Irrigación, porque lamentablemente cuando se toman decisiones, se hace sobre la base de datos inciertos”. Contar con un relevamiento real permitirá “saber cuánto hay de cada producción, alinear a los productores a la exportación, los que tengan la capacidad, y después al mercado interno con un cupo”, afirmó, agregando: “Si no a través de los años, cuando el ajo vale, todo el mundo planta ajo, y cuando vale la cebolla lo mismo. Esto serviría para que el productor pueda plantar equilibradamente, la mercadería tenga un precio, razonable, el operador pueda comercializarla y el consumidor no pague los extremos que por ahí se ven”.

Sobre este proyecto concluyó señalando: “Este año se comenzó con el ajo y muy pronto va a poder verse como va funcionando”.

Carrasco también recordó: “Hace dos años nosotros formamos el foro legislativo frutihortícola en la provincia, fuimos los primeros, y Buenos Aires está ahora presentándolo para transformarlo en ley, a ver si puede ser votado, y que se establezca lo mismo y también en varias provincias. Están esperando resultados nuestros para copiarlos, pero se necesita para ello una voluntad política y se continúe con este trabajo, venga el partido político que venga”. Queda claro que se busca una política de Estado que permita sortear los diferentes aires políticos, para evitar quedar sujetos a decisiones que, en definitiva, pueden echar por tierra el trabajo de años.