Gremios mendocinos divididos en la jornada de paro nacional

El empuje del gremio de Camioneros, algunas organizaciones sindicales de la CGT y las dos CTA, lleva a concretar un nuevo paro nacional. Si bien la medida no tendrá la fuerza de la última, dejará una vez sobre la mesa política nacional que la situación económica y social de millones de argentinos es más que preocupante.

El paro está vez deja al descubierto profundas divisiones en la representación de los trabajadores y que eso hace que la lucha se debilite a poco de andar. El ejemplo aquí en Mendoza es que uno de los elementos clave para el éxito de un paro, como el transporte público de pasajeros, no adhiere. Esto significa que hoy los colectivos funcionan con total normalidad. Al respecto, nuestro diario se comunicó con el secretario general del gremio que nuclea a los choferes (SIPEMON), Rodolfo Calcagni para consultarle si adhiere o no al paro. La escueta respuesta del dirigente gremial fue: “No, nosotros no paramos, porque la medida no fue convocada por la CGT”.

Así las cosas, y con fuego cruzado en el Gobierno provincial, se lleva a cabo la medida. Sobre la misma, el secretario general de la Bancaria, Sergio Giménez, dijo en conferencia de prensa: “Esta medida tiene su origen en un plenario que se realizó el pasado 11 de abril en donde más de 80 sindicatos y 70 delegaciones regionales de la CGT decidieron confrontar con el Gobierno. Lo hacen por las penurias que pasan millones de argentinos y, entendiendo que es necesaria la concreción de un plan de acción gremial que, entre otras cosas, contemple este paro general que vamos a llevar a cabo”.

Al respecto de quienes adhieren, el gremialista bancario detalló: “No habrá bancos, no habrá vuelos comerciales, no habrá actividad en la Administración Pública, en Educación y todos aquellos trabajadores, cuyos dirigentes han adherido a la medida, trabajadores que como todos los ocupados y desocupados la están pasando mal, por lo que es el momento de manifestar su bronca por cómo se ha precarizado su vida y la de su familia”.

Cuando se le observó el rol que juega el transporte público en toda medida de fuerza respondió: “Tengo entendido que la Unión Tranviarios Automotores (UTA) no para, pero una agrupación interna de ese gremio sí está convocando al paro. Es una demostración de que hay un sector de la representación gremial que adhiere a la medida, mientras las cúpulas de los sindicatos no lo hacen”.

La grave situación que vive el país pulverizó los salarios

El Ciudadano le hizo notar que no hay coincidencias entre las representaciones gremiales para el paro, a lo que contestó: “Creo que la clave del paro es la concientización que tienen los trabajadores para sumarse a la medida y creo que ellos están padeciendo una pulverización del poder adquisitivo del salario. Ni hablar de los jubilados a los que les han reducidos sus haberes y les van quitando lentamente el derecho a un medicamento., mientras del otro extremo del tejido social, nuestros chicos no tienen acceso a un litro de leche o un pedazo de pan por los altos precios que tienen esos productos. Un ejemplo es el 300% de aumento que sufrió el precio de la bolsa de harina. Y así con todos los productos de la canasta alimentaria”.

“Se ha dispuesto de US$ 60 millones por día para intentar contener el valor del dólar, hablamos de $2.400 millones. Si esa cifra fuera inyectada al sector productivo, estaríamos en un circuito virtuoso de inversión y generación de empleo, donde se recupere el consumo interno que hoy está destrozado. Lamentablemente esto sigue siendo un modelo de especulación, donde los sectores más concentrados se llevan volúmenes importantes de dinero, mientras los sectores más populares continúan padeciendo los efectos de esta política nefasta. Otro ejemplo es lo que está sucediendo con el salario de los trabajadores, hay una depreciación del 24% y le agrego la baja del 20% en los haberes jubilatorios. Si nos remitimos a la golpeada actividad industrial, allí los empleados han perdido de sus sueldos entre el 22% y el 25%”, agregó.

Finalmente, quien también se expidió fue el secretario general de la CTA Mendoza, Gustavo Correas, quien sobre una eventual protesta el 1 de mayo en la Legislatura, dijo: “Ellos tienen que hacerse cargo de la grave situación que atraviesa el país. Eso, en el caso del presidente Mauricio Macri, porque en el caso de Mendoza lo debe hacer el Gobernador, quien nos vive echando culpas por todo lo que sucede en el país y en la provincia. Resulta que ahora quieren reforzar la seguridad para que el 1 de mayo no ejerzamos el legítimo derecho a la protesta. Hay que decirle al Gobernador que no le tiene que tener miedo a los trabajadores, ya que no somos violentos y no somos terroristas. Somos personas que pretendemos manifestarle públicamente todo lo grave que está pasado con la clase trabajadora”.