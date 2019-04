Marcelo Bielsa, una lección de vida

La decisión que tomó Marcelo Bielsa revolucionó al mundo entero. No es normal observar en el fútbol mundial que un entrenador les ordene a sus jugadores que se dejen hacer un gol para compensar el tanto que anteriormente habían convertido en una situación ventajosa.

Para explicar cómo se dio semejante hecho hay que empezar diciendo que el primer tanto del encuentro, convertido por el Leeds de Bielsa, fue tras la caída de un futbolista del Aston Villa por lesión, lo que provocó que sus compañeros estén más pendientes de él que de continuar con la jugada. Así, pidieron asistencia médica y que tiren la pelota afuera para atenderlo, pero el equipo de Bielsa sacó provecho de esa situación y se puso en ventaja.

Para compensar con el error cometido, el director técnico le bajó una orden a su equipo: que se dejen empatar en la próxima jugada y diez de sus once futbolistas obedecieron salvo el capitán, que siguió con la jugada, aunque no le sirvió de nada porque no evitó el empate. El 1 a 1 impidió que el Leeds ascendiera de forma directa a la Premier Legue, la máxima categoría del fútbol inglés.

Para este columnista, la acción de Bielsa habla de un hombre íntegro, con un comportamiento ético, reflejo de lo que es como ser humano y lo transmite como profesional en un campo de juego. Bielsa dio una lección de vida, priorizando sus valores morales en lugar de sacar ventaja de una situación que le era favorable en condiciones que no eran normales.

El gesto del entrenador tiene un doble reconocimiento ya que estaba en juego el ascenso directo a la Primera División de Inglaterra y con la victoria cumplía con ese objetivo.

La decisión de Bielsa muestra también el respeto que tienen sus jugadores hacia él para cumplir con lo solicitado. El mensaje es claro: valorar la ética deportiva por encima del juego y por, sobre todas las cosas, hacer lo que éticamente corresponde.

“No se lo regalamos, se lo devolvimos. Los hechos son los que se vieron”, aclaró luego del partido el exentrenador de la Selección Argentina, fiel a su estilo de explicar cada acción que lleva adelante.

Muchas veces se observa en nuestro fútbol que cuando un jugador está caído por una molestia muscular el rival lo que hace es tirar la pelota afuera para que lo atiendan. Y cuando se reanuda el juego, el equipo le devuelve el balón y todo vuelve a comenzar.

En este caso, lo que hizo el conjunto de Bielsa fue idéntico. Como no pararon el juego al estar un futbolista tirado en el verde césped, la jugada continuó y convirtieron un gol. La devolución de gentileza fue dejarse hacer un tanto para estar en condiciones iguales.

Nuestra sociedad debería tomar como ejemplo el comportamiento ético de Bielsa para terminar con esa idea de que en el fútbol se gana como sea. A veces se puede empatar, como en este caso, y priorizar una conducta deportiva leal basándose en las convicciones del entrenador que enaltecer esa frase que ensucia a los argentinos: “el fútbol es para los vivos”. El fútbol es para los que juegan bien y se comportan de buena manera.

Lo de Bielsa vale por el gesto, por su acción, por el mensaje que quiere inculcarles a sus jugadores. Fue lo más lógico, correcto y leal posible.