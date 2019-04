Juicio a Petean Pocoví: fuerte relato de los policías

En el segundo día del juicio por jurados contra Sebastián Petean Pocoví, todo estuvo centrado en la reconstrucción de la persecución policial y la posterior muerte de los agentes Daniel Ríos y Jorge Cussi, aquel 25 de mayo de 2018.

Tres efectivos de la Fuerza provincial, entre ellos el inspector que estuvo a cargo del operativo para detener a Pocoví, prestaron su declaración ante la Fiscalía y la defensa y coincidieron en un punto: el imputado nunca tuvo la intención de detener la marcha de su Ford Ranger bordo con la que embistió y mató a los uniformados en la Ruta 82.

"Siempre tuvo una conducta de manejo totalmente imprudente e infringió todas las normas viales. La persecución se inicio luego de que nos alertaran que un hombre había lesionado a su mujer en Maipú", explicó uno de los testigos del caso.

Por otro lado, dos de los policías que formaron parte del operativo en aquel momento, revelaron una de las frases que esbozó Pocoví al momento de haber sido detenido. "Cuando lo metimos al móvil, un Fiat Siena, él dijo 'como no maté a todos los milicos'", reconoció una auxiliar de la Policía.

Otro punto en el que se indagó bastante, por parte de la defensa del acusado, fue el tema de los disparos que se registraron sobre la camioneta de Petean. Apoyado en fotos, el abogado Cristian Leitón mostró que los tiros fueron sobre la puerta y no sobre las ruedas, como se había mencionado en un momento.

"Los disparos fueron persuasivos, como policías hicimos todo lo que teníamos que hacer en una situación como la que se vivió", contó un testigo.

Además, desde la defensa de Petean Pocoví indagaron sobre el trabajo de la Policía en casos como persecuciones, puntualmente sobre si existe o no un "protocolo" para este tipo de situaciones donde se pone en riesgo la vida de terceros y del propio conductor.

A muy alta velocidad

En la segunda jornada del juicio, otros testigos, que no son policías, contaron como fueron los minutos en que vieron la Ranger de Pocoví circular por la Ruta 82, específicamente en la altura de la Playita de Luján de Cuyo.

Las personas que prestaron su declaración ante el jurado y las partes del caso, no dudaron en afirmar que el hombre viajaba a "muy alta velocidad" y con cero posibilidades de frenar. "A pesar de que los policías levantaban su mano pidieron que frenara, el conductor de la camioneta no hizo caso y por poco no los pasó por arriba. No sé a cuanto venía pero para mí iba a más de 140 kilómetros", indicó un hombre que estaba esperando el colectivo en el lugar junto a su familia.

Las reacciones del acusado

En gran parte de la jornada, a Sebastián Petean Pocoví (33) se lo pudo ver con sus manos en la cabeza y mirando hacia abajo. En un momento se puso sus lentes y leyó algunas de las hojas que tenían sus abogados sobre la mesa.

El primer juicio por jurados de Mendoza continuará el jueves, dado que mañana es feriado por el Día del Trabajador. Aún quedan muchos testigos por asistir a la sala de audiencias y se espera que el viernes se lean los alegatos final y la posterior sentencia del jurado.