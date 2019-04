Con disturbios y detenciones se realizó el acto central del paro en Plaza de Mayo

En el marco del paro nacional, minutos después de las 13 comenzó el acto organizado por los gremios de la CGT y las CTA en la Plaza de Mayo. Previo a esto, alrededor de las 12.40, hubo disturbios en la intersección de las avenidas De Mayo y 9 de Julio.

La Policía detuvo a 32 personas, después de atacar entidades bancarias y enfrentarse luego con efectivos policiales, según se informaron fuentes oficiales a la prensa. En tanto un agente resultó herido con un corte en la cabeza.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-4-30-11-57-53-en-pleno-paro-el-dolar-esta-por-debajo-de-los-45

En el acto multitudinario (alrededor de 200 mil personas), gremialistas cargaron contra las políticas del Gobierno, abogaron por la unidad de los trabajadores y pasaron facturas a la cúpula de la central obrera por darle la espalda al paro general de este martes.

Hugo Moyano, líder de Camioneros, se mantuvo al margen de la convocatoria y no acudió al encuentro. El que sí lo hizo fue su hijo Pablo, encargado de dar el discurso de cierre: "Hay miles y miles de trabajadores que han decidido parar y marchar en esta jornada histórica", enfatizó y fue contra el Gobierno al sostener que "estos funcionarios no entienden nada, no tienen sensibilidad".

Asimismo, dejó abierta la posibilidad de lanzar nuevas medidas de fuerza y anticipó que este miércoles primero de mayo, Día del trabajador, el gremio de camioneros junto al Frente Sindical se movilizarán y realizarán ollas populares.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-4-30-10-45-34-macri-contra-el-paro-el-cambio-es-una-aventura

"El paro fue contundente en todo el país, más allá de que algunos funcionarios dicen que no se notó. El paro ha sido total en algunas provincias", dijo Moyano, en respuesta a comentarios de los ministros Dante Sica (Producción y Trabajo) y Guillermo Dietrich (Transporte).