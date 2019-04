Eduardo Coudet: "Centurión tuvo un acto de indisciplina pero fue parte de todo esto"

COMPARTIDOS: 0

Luego de aprovechar los dos días libres que tuvo junto al plantel, el entrenador de Racing, Eduardo Coudet, habló sobre su continuidad en la institución y ratificó que Ricardo Centurión, marginado por un acto de indisciplina después de un partido ante River, fue "parte del campeonato".

"Él tuvo un acto de indisciplina y tuve que tomar una determinación. Eso no quita que no sea parte de esto y que yo tenga un cariño hacia él", graficó.

Consultado por la renovación de contrato que vence en junio, sostuvo que "no hay que mirar más allá del presente" y reconoció ciertos chispazos con Diego Milito, director deportivo de la institución.

"No hubo cortocircuitos, pero sí discusiones. Y seguro habrá más. Es sentarnos a hablar y opinar, pero no agarrarnos a piñas. Es un tipo extraordinario y fiel, como yo. Nos podemos enojar y hasta a veces de más. No se puede coincidir en todo. Cada vez se desempeña mejor y le hace muy bien a Racing", cerró.

El posteo de Centurión en Instagram para Racing

Luego de la consagración de Racing en la Superliga, el delantero Ricardo Centurión publicó un mensaje en su cuenta de Instagram donde agradeció al club. En el mismo el futbolista subió una imagen saludando al Cilindo de Avellaneda con todo el pueblo de la Academia.

"Gracias por hacerme sentir parte, espero que este fin de semana el hincha de racing pueda disfrutar mucho , solo palabras de agradecimiento y que de todo se aprende vamos carajo 🏆🥇"