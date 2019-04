COMPARTIDOS: 0

El entrenador Diego Armando Maradona saludó mediante un video a Boca Juniors en su cumpleaños número 114 y en el medio del saludo dijo que "en cualquier momento" puede llegar a la entidad, a la vez que señaló que tal vez se meta "adentro de la comisión" para luego ponerse "los cortos".

"Boca es una enfermedad, Boca no tiene comparación, Boca es pasión, es algo que te corre por las venas y no lo podes entender. Cuando vas para la cancha a ver al azul y oro te tiembla todo el cuerpo, pero te tiembla ¿sabes por qué? Por amor no por miedo", comenzó indicando en el mencionado video.

Luego, el actual entrenador de Dorados de Sinaloa continuó: "No me importa que no hayamos ganado. ¿Sabes? Soy más de Boca que nunca y cuidado que en cualquier momento llego muchachos... Yo no voy a echar a nadie, pero, viste, por ahí me meto adentro de la comisión y después me pongo los cortos".

"Aguante La Doce, aguante Boca. Boca sos el beso de mi mamá", terminó diciendo el exjugador del Xeneize.