Testimonios contra el uso del fracking

Dos especialistas que integran la ONG internacional 350.org estuvieron en la provincia manteniendo importantes reuniones gubernamentales y privadas. El objetivo es dar su opinión sobre la utilización de la fractura hidráulica, como lo hacen en distintas países del mundo, donde tiene delegaciones y son consultados sobre temas ambientales.

De esta manera arribaron aquí el representante en la Argentina de 350.org, Ignacio Zabaleta y el geógrafo Roberto Chandio. Este último, además de catedrático en la Universidad de Texas, es especialista en fracking. Ambos fueron recibidos en la Legislatura provincial por diputados y en el Poder Ejecutivo por funcionarios de ambiente.

El Ciudadano dialogó en forma exclusiva antes que los especialistas se retiren de la provincia. Mostraron satisfacción por las intensas reuniones y por la respuesta de la administración provincial de enviar a la delegación argentina de 350.org todo lo que en la provincia se ha llevado a cabo en materia de fracking. Al respecto, Ignacio Zavaleta dijo: “Estuvimos reunidos con legisladores de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados de Mendoza y con la Secretaria de Ambiente y Ordenamiento Territorial Miriam Skalani. Teníamos entendidos que nos reuníamos con el titular de ese organismo (Humberto Mingorance) y con otro funcionarios ligados al Ministerio de Economía, pero no fue así. De todas maneras cumplimos, como lo hacemos en todos los países del mundo donde está nuestra organización, que es difundir todas aquellas cosas que producen perjuicio o tienen impacto en la sociedad con respecto al medio ambiente”.

Al consultarse sobre el tema en sí, explicó: “El fracking es intrínsecamente destructivo y contaminante, por lo tanto es antinatural y no es aconsejable. En el mundo se tiene esta postura por hechos ocurridos en distintos lugares de la geografía del planeta, que testimoniamos por los vínculos que tiene nuestra organización. Esta técnica de extracción de petróleo y gas no convencional se la cuestiona en función de la cantidad de agua, el cóctel de químicos que se aplican, además de las arenas que utilizan para evitar que las grietas se cierren. A su vez, las arenas silíceas son, por sus características, nocivas para la salud para todos aquellos que trabajen en la industria de la refinación, quienes sufren cáncer de piel y de pulmón. Absolutamente comprobados, inclusive por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.

En Estados Unidos es común la utilización del fracking

Ante la contundente definición de Zavaleta sobre fractura hidráulica, Osvaldo Ochandio contó qué sucede en Estado Unidos: “Si usted le pregunta al gobierno o a cualquier empresa petrolera, ellos están en la misma sintonía que aquí en la Argentina, totalmente interesados en desarrollar esta técnica. Cuando uno indaga un poco más y habla con la gente que está viviendo las consecuencias de esto, se da cuenta que la realidad no es tan interesante como la pinta el Gobierno y donde solo queda al descubierto los muchos problemas que no se están discutiendo. En definitiva, el fracking es una buena técnica si no se repara en los efectos colaterales, por eso en Estados Unidos se pelea con dureza, como en el estado de Colorado donde se acaba de aprobar una ley para impedir que se hagan pozos o cañerías cerca de las poblaciones”.

“Hay contaminación de aguas subterráneas, también del aire que es peor. Existen otros inconvenientes, como los problemas económicos. Al respecto de esto, se dice que esta técnica es una maravilla que todos seremos jeques árabes y la realidad nos indica que es todo lo contrario. Hay un grave perjuicio del que solo sacan importantes beneficios las empresas de servicios y no las petroleras. Por ejemplo, aquí YPF o Tec Petrol se quedan con una deuda muy grande. Hoy por hoy, las principales compañías petroleras de Estados Unidos tienen una deuda acumulada de US$ 300.000 millones. Esto pasa porque para poder mantener los niveles de producción hay que perforar continuamente, un pozo al lado del otro, es decir, miles y miles de pozos, cuya inversión no se recupera, por lo que queda un saldo en rojo que las compañías se les hace imposible saldar. Es por esa razón que hoy se mantiene una tasa de interés tan baja que es casi prácticamente cero en el país del Norte. Si por el contrario se subieran las tasas, la deuda de las compañías se iría a las nubes y muchas de ellas irían a la quiebra”, agregó.

En la Argentina no existe legislación sobre la utilización de fracking

En otro tramo de la interesante charla con el geólogo, reconoció: “En la Argentina no hay ningún tipo de legislación que nos ampare de esto que está ocurriendo en Estados Unidos, porque nunca hemos dejado de ser una colonia económica del mundo y, entonces, nosotros hacemos lo mismo que se hace en otros países con la misma receta, los mismas mentiras y los mismos argumentos, donde se dice que no se contaminará, porque encontramos la manera de que no contamine. Sería bueno que los señores de la industria y los gobiernos que los respaldan, nos expliquen con detenimiento cómo es eso. Si aquí se aplica la misma metodología de fractura hidráulica que en el país del Norte, con técnicos, químicos y maquinarias de allí, con todo esto, ¿en Estados Unidos contamina y aquí no? Deben explicar cómo hacen el milagro que no lograron los yanquis. La nación del Norte tiene un grave problema ambiental que ha derivado en contaminación de agua y enfermedades en la población. Aquí no hemos encontrado ningún organismo que nos dé una explicación sobre esto”.

Finalmente expresó: “En el 2005 el país del Norte sacó una enmienda a las leyes que protegen el aire y el agua, donde se exceptúan a las empresas petroleras de toda responsabilidad por contaminación de aire y del agua, además de todo problema que produzca el transporte interestatal de productos químicos. Si esa enmienda no se hubiera aprobado, las compañías no podrían operar, inclusive las que ya tenían acumuladas las pocas ganancias que podrían tener. Es la única manera que tengan las manos libres para que sigan adelante”.