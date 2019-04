El socialismo festejó en las Primarias de Santa Fe

El precandidato a gobernador del oficialista Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS), Antonio Bonfatti, se impuso hoy como el más votado en las PASO de Santa Fe y el senador peronista Omar Perotti, que ganó la interna de su espacio, quedó en segundo lugar, aunque el peronismo cosechó la mayor cantidad de sufragios.

Escrutadas el 41,42% de las mesas, en el marco de un lento escrutinio, el frente Cambiemos representado por José Corral quedó en un lejano tercer lugar con el 18,75% de los votos, después del Frente Juntos (PJ), que alcanzó el 41,80%, y el FPCyS, con el 34%.

En las PASO del PJ, Perotti obtuvo el 29,28% de los votos contra el 12,56% de su contrincante interna, la ex vicegobernadora María Eugenia Bielsa.

Con estos resultados, quedó configurado un escenario muy reñido hacia los comicios generales del 16 de junio, con Bonfatti y Perotti disputando "palo a palo" en la disputa para suceder al actual gobernador, Miguel Lifschitz. .

Al tomar la palabra en el búnker socialista luego de conocerse los resultados parciales con una tendencia ya marcada, Bonfatti se mostró muy confiado en "volver a ganar" en junio y así revalidar la gobernación en manos del FPCyS.

"Ahora empieza un nuevo tiempo: las elecciones finales. Estamos convencidos que el 16 de junio volveremos a ganar porque los santafesinos van a volver a poner la confianza en el Frente Progresista para que siga gobernando Santa Fe", dijo rebosante de optimismo.

Más cauto, Perotti celebró su performance electoral, pero evitó el triunfalismo y destacó que las primarias no dejan "ganadores ni perdedores".

"Nunca hablamos de triunfo. Siempre me escucharon decir durante la campaña que estas PASO no iban a dar ni ganadores ni perdedores. Estas PASO iban a ordenar nuestras listas", señaló desde el búnker peronista, con la mirada puesta en no perder a los votantes que en las PASO se inclinaron por Bielsa.