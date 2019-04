Rivadavia sigue soñando en grande en la Liga Argentina

Repitiendo lo hecho en la temporada anterior, Rivadavia Básquet sigue afianzándose en La Liga Argentina y dando pelea entre los mejores equipos de la Conferencia Sur. El equipo del Este se clasificó a los Cuartos de Final y su próximo rival será el temible Estudiantes de Olavarría.

Luego de una dura serie ante Parque Sur de Entre Ríos, los Naranjas vencieron a los locales por 81 a 70 y abrocharon la serie (3 a 1), clasificándose así a los Cuartos de Final de la Conferencia Sur.

Quien terminó siendo la figura de la noche fue el base cordobés Federico Grenni. El Enano se despachó con 19 puntos, incluyendo 6 triples. Al término del juego, uno de los referentes del equipo afirmó: “Es una alegría inmensa. Queríamos jugar de la manera que lo hicimos. Nos dijo Minelli en el vestuario que si el resultado hubiera sido otro, había que estar contentos igual, porque tuvimos una actuación colectiva impresionante desde el primer minuto. Hubo un cambio de actitud y pudimos dominar a Parque Sur de principio a fin”.

Hablando del entrenador Naranja, Fernando Minelli, no pudo evitar su alegría a la hora de declarar: "Estoy feliz por el esfuerzo de los chicos. Si bien el principio del partido no fue el esperado, todo se fue solucionando con actitud. Les había pedido más intensidad, porque mucho más no había para hacer. Cuando hay series largas, ya los equipos se conocen de memoria y no hay tiempo para hacer algo distinto. Entonces, había que seguir con nuestra idea pero con un poco más de intensidad y esfuerzo en la marca. Creo que somos merecedores de este paso a los Cuartos de Final, sobre todo por la cantidad de problemas que hemos tenido a lo largo de la temporada”.

La Liga Argentina no da mucho tiempo para festejar y es por eso que Rivadavia ya trabaja en su próximo rival: el poderoso e histórico Estudiantes de Olavarría. El Bataraz, como es conocido, terminó segundo en la Fase Regular y por ende, tendrá la ventaja de localía en esta serie de Cuartos de Final, que será al mejor de cinco encuentros.

Una vez más, Rivadavia Básquet se mete en la conversación por el ascenso a la primera división del básquetbol nacional. Sin dudas, el elenco Naranja sigue escribiendo otro capítulo dorado en la historia del básquetbol mendocino.

Así se disputará la serie ante Estudiantes (O)

Juego I: 3 de mayo en Olavarría

Juego II: 5 de mayo en Olavarría

Juego III: 8 de mayo en Rivadavia

Juego IV (de ser necesario): 10 de mayo en Rivadavia

Juego V (de ser necesario): 12 de mayo en Olavarría