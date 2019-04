Un tremendo accidente vial ocurrió cerca de las 23.30, del pasado día viernes, en la provincia de Córdoba.

Cinco personas perdieron la vida luego de que el semirremolque que transportaba un camión, se desprendiera y aplastara la camioneta que se encontraba detrás de él.

El funesto hecho, ocurrió a la altura de la localidad santafesina de Funes, sobre el kilómetro 303 de la autopista Córdoba-Rosario.

Los vehículos involucrados fueron: un camión Mercedes Benz que llevaba un semirremolque y una Renault Capture.

Las víctimas fatales fueron tres mujeres y dos hombres, todos oriundos de la localidad santafesina de Casilda.

En el hecho interviene el fiscal de Homicidios Culposos, Dr. Donato Trotta.

El gran rodado estaba al mando de Jorge P. (33), residente de la localidad de Lomas de Zamora.

Las personas que perdieron la vida en el siniestro vial fueron identificadas como Fabricio C. (50), Olga F. (74), Ángel C. (76) y otras dos mujeres que al momento se desconoce su identidad.