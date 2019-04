La desconfianza causa estragos en la economía

Nuevamente, el dólar fue la fuente de desvelos de los argentinos. La subida y las fluctuaciones del jueves significaron otra vez una alarma encendida, y la desconfianza aumenta cada minuto, expandiendo la incertidumbre y realimentando el círculo vicioso.

Precisamente esa falta de confianza es la razón esgrimida por la mayoría de los analistas a la hora de explicar el momento de la economía argentina. Desde un lado de la grieta señalan que la culpa de la desconfianza tiene el nombre y apellido de Cristina Fernández de Kirchner, mientras que del otro se señala a Mauricio Macri como la fuente de todos los males. En el medio, una sociedad atribulada asiste al desconcierto, mientras los fanáticos de un lado de otro alimentan la división.

Repasando un poco lo acontecido ayer, luego de cerrar el miércoles a 44.90, el dólar subió más de un peso, pero en momentos de la jornada superó los 47 pesos, el récord hasta hoy en la cotización de la moneda norteamericana. La trepada obligó al Banco Central de la República Argentina licitara 30 millones de dólares para calmar la demanda, lo que hizo retroceder el precio a los $45.90 con que cerró en el Nación, justo un peso por encima de la jornada anterior.

A la vez, la autoridad monetaria subió en dos puntos la tasa de referencia, de 68% a 70%, buscando calmar la voracidad por los billetes verdes de las entidades financieras. Justo es agregar que la moneda norteamericana se fortaleció ayer en todo el mundo, y muchas divisas están saliendo de los países emergentes hacia Estados Unidos.

Economía contaminada por la política

Uno de los especialistas que señala con más claridad la “contaminación” que la política está contagiando a la economía es Ramiro Marra. Broker, youtuber y a la vez dueño de una casa de cambio on-line, el joven economista no ahorró críticas al analizar la situación en el programa Enfoques de CNN Radio Mendoza: “Es muy difícil y es muy fácil al mismo tiempo. Difícil porque todos quieren saber un número final, y como la economía es cuestión de números, saber a cuánto se va a ir el dólar, y eso es casi imposible de pronosticar en un contexto como el actual”, resumió. “Pero a la vez es muy fácil porque los argumentos por lo que está pasando la Argentina son claros, es una falta de confianza estructural, hoy la Argentina no tiene caminos para seguir adelante: por un lado tenemos un gobierno totalmente debilitado, que la semana pasada sacó medidas económicas que solo duraron un par de horas en los medios de comunicación, y que a la gente no le impactaron en el bolsillo, y de la otra vereda la posibilidad de que vuelva un gobierno que ya fracasó, o sea, es Guatemala o Guatepeor”.

Marra señala que eso termina implicando que los mercados, “que están formados por las decisiones de todos nosotros, que somos nosotros, terminen haciendo mover las variables económicas, el riesgo país, el dólar, la inflación”. La define como “una crisis de desconfianza total, que la manera más fácil de verla es la economía, pero también se ve en las encuestas, si miramos que los dos principales candidatos tienen una imagen negativa del 70% cada uno, claramente algo no funciona”.

La urgencia por superar la grieta

A la hora del análisis político, el analista reconoce la magnitud de los problemas fiscales de nuestro país, signados por un déficit crónico, que obliga a una presión tributaria capaz de disuadir a cualquier posible inversor, y afirma tajantemente que “claramente no lo pueden mejorar desde ninguno de los dos lados de la grieta”, porque “se necesita un shock de confianza, algo que haga que la gente diga yo quiero que la argentina mejore. La única manera de mejorar la situación fiscal es con crecimiento, y el crecimiento se logra con inversión, que viene de la confianza”.

En medio de la incertidumbre, voces agoreras alientan los fantasmas de nuevos corralitos o políticas de incautación de depósitos, que Marra declina de plano. “Un corralito es imposible, porque, primero la gente está comprando dólares, pero ¿qué hacen con esos dólares? Los dejan en los bancos, porque la operación la hacen por el home banking, la mayor cantidad de operaciones se hacen en el sistema bancario”. Esto lo ratifica el hecho de que los depósitos en dólares van aumentando. “El corralito existió porque había un sistema de convertibilidad, entonces si iban a buscar los dólares no estaban. Pero ahora están, la gente compra los dólares y los deja ahí. Lo que se está haciendo es una especie de dolarización de los ahorros de los argentinos pero de forma bancarizada”, explica.

Lo ejemplifica señalando que “cuando uno ve la cantidad de operaciones que se hacen de individuos se ve que son la mayoría. Yo tengo una casa de cambio on-line, y una de las cosas que me impresionan son los montos por los que la gente compra dólares, por 10 dólares, 20, no compran de a mil, los pocos ahorros que tienen tratan de dolarizarlos”.

El gran acuerdo como solución

Para Ramiro Marra la solución a la incertidumbre pasaría por la “aparición de nuevos actores políticos que representen liderazgo y confianza hacia la sociedad y los mercados. En la situación que estamos hoy de la grieta este país no sale a flote, lo que vamos a tener es mayor aumento de volatilidad e ir de ajuste en ajuste”.

Parte de la desconfianza, según su opinión, se vio en el exterior al conocerse encuestas que señalan como posible la vuelta de CFK a la presidencia. “Podemos decir que impactó una encuesta que se conoció la semana pasada, y las acciones argentinas cayeron un 7%. Y después el libro intensificó la caída, porque si esta mujer mide bien, y encima presenta un libro, hay posibilidades de que vuelva”, pero concluye señalando que las medidas del Gobierno empeoraron la situación: “Después con las medidas se intensificó todo, porque esperan un plan económico, no medidas”.

“Lo que necesita la Argentina es mucho más grande que buscar actores políticos, hay que buscar actores sociales, los medios de comunicación se tienen también que hacer cargo, buscar un proyecto que convalida más las intenciones de la sociedad, y salir de la discusión de esta grieta tan amplia. No podemos estar entre dos extremos que se odian, que no dialogan”, fue la conclusión de Marra, agregando: “A veces en las crisis aparecen las oportunidades, creo que en este momento tienen que surgir las oportunidades, tratar de volver a intentarlo porque en algún momento lo bueno tiene que pasar”.

Apoyos externos

Frente a la corrida, y ratificando esa idea de que, desde el exterior, la posible vuelta de Cristina se ve con preocupación, el Gobierno cosechó gestos de apoyo.

Macri, en declaraciones a la prensa, dijo: “Hoy los mercados están dudando de nuestra convicción de seguir en este camino. Dudan de si algunos quieren volver al pasado".

El Banco Mundial fue más concreto: destinará 1.500 millones de dolares anuales durante tres años para un programa de desarrollo sostenible y combate a la pobreza.

De ellos, mil millones serán para el sector privado y quinientos para el sector público.

En el fondo, los problemas que día a día padecen los argentinos ameritan un esfuerzo que la dirigencia no parece dispuesta a hacer, ahora las urnas tienen la palabra.