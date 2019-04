Macarena Sans: "Estamos un poco locos"

Desde hace ya un largo tiempo se erigió como una de las más destacadas deportistas de Mendoza. Sus enormes desempeños en la Selección argentina de Handball la llevaron a ganar un prestigio enorme con tan solo 22 años. Pero lejos de descansar en esos laureles, Macarena Sans se esfuerza día a día para ser mejor, y en este caso, no solo como deportista, también como persona.

“Tuve la suerte desde chica de jugar y de buena manera en torneos importantes, lo cual me permitió ir ganándome un lugar pese a mi corta edad. Creo que llegué por una suma de cuestiones, las cuales se basaron en las aptitudes positivas para jugar este deporte, un poco de suerte y el ingreso a la selección se dio justo en un momento de recambio, por lo cual me vi favorecida”, reconoce la joven mendocina, quien ya hace nueve años que forma parte de los seleccionados nacionales.

“El handball es mi vida y si tuviese que volver a elegir sin dudas recorrería el mismo camino, más allá de que costó muchísimo, porque estar lejos de la familia, pasar cinco cumpleaños fuera de tu casa y enfrentarse a un enorme sacrificio constante no es tarea fácil. Por eso yo siempre digo que nosotros estamos un poco locos”, agregó.

Más allá de sus logros, Macarena reconoce en el deporte un estilo de vida: “Si no me hubiese venido de tan chica a Buenos aires a entrenar, no sería la Macarena que soy hoy y no lo digo solo desde lo deportivo, ya que esto me ayudó a madurar, crecer y tener una visión de las cosas mucho más claras”.

“Dejé mi carrera de profesorado de Educación Física en stand by porque decidí dedicarme de lleno al handball. Es mi prioridad y pretendo vivir mucho tiempo de esto, incluso después que deje de ser jugadora, aunque ese será otro momento porque también sueño con formar una familia. Sería como coronar una historia de dos amores”, reflexionó.

En su diálogo vía telefónica con El Tapón, Macarena apuraba el habla porque llegaba el momento de un nuevo entrenamiento en el CENARD: “Venimos de jugar la Copa de Las Naciones en Australia y ahora se vienen los Juegos Panamericanos en Lima. El objetivo máximo es clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque no será para nada fácil porque tendremos a Brasil como gran rival”.

Con cinco mundiales en el currículum (uno en juveniles, dos en junior y dos en mayores), una cita olímpica y varios ODESUR o Panamericanos, Sans se afianza como la Central de Las Gladiadoras y pretende una larga vida defendiendo los colores que tanto ama.