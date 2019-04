Llegó el turno de General Roca para los mendocinos del Súper TC 2000

El Súper TC 2000 comenzará este sábado su activad, con vistas a la segunda fecha de su calendario, que se correrá el domingo en el Autódromo "Parque Ciudad", en General Roca, de Rìo Negro.

Este sábado el Súper TC 2000 efectuará dos tandas de entrenamientos, a las 9.25 y 11.35, en el trazado rionegrino de 3.625 metros de extensión. Más tarde, a las 16.10, se iniciará la clasicación y a las 16.40 comenzará la súper clasicación que ordenará los seis primeros puestos para la carrera del domingo.

El récord de vuelta en General Roca lo posee el bonaerense de Del Viso, Matias Rossi (Toyota Corolla), con un tiempo de 1m31s406, a 142.770 km/h , el 6 de noviembre de 2016. El último ganador en el dibujo sureño también fue Matías Rossi (Toyota), el 6 de noviembre de 2016, y es el único que tiene dos triunfos en Roca.

Disputada una competencia del calendario, está al frente del campeonato, el tandilense Leonel Pernía (Renault Fluence), con 25 puntos, seguido por su compañero de equipo, el santafesino de Las Parejas, Facundo Ardusso (Fluence), 15. Detrás se ubican el mendocino Julian Santero (Toyota) con 12 unidades; el arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) 10; el cordobés de Villa María, Tomás Gagliardi Gené (Cruze) 8; y el bonaerense Matías Rossi (Toyota) 6. Cierran los diez primeros, el cordobés Facundo Chapur (Citroen) 4 unidades; y lo siguen el paranaense Mariano Werner (Fiat Tipo), 3; el bonaerense de Campana, Matías Milla (Fluence), 2; y el rionegrino José Manuel Urcera (Honda Civic), 1.

Nuevamente serán dos los mendocinos presentes en esta fecha y se trata de Julián Santero, al mando del Corolla del Toyota Gazoo Racing YPF Infinia, y Bernardo Llaver, con el Cruze del Equipo Chevrolet YPF.

En el caso de Santero viene de subir al podio en la primera carrera, tras culminar tercero y con respecto a esta fecha manifeastó: “Llegamos con un Corolla que se mostró contundente en el inicio del torneo, así que las expectativas son las mejores en nuestra llegada a General Roca. El objetivo será desde luego sumar buena cantidad de puntos y para eso tenemos que seguir muy concentrados y con la mentalidad puesta en seguir evolucionando el Toyota, ya que estamos en un momento en el que todos van a mejorar de una carrera a otra. El equipo dio un muy buen primer paso y eso nos posiciona bien en el trabajo de desarrollo. Así, voy a General Roca con el objetivo de ganar y seguir siendo protagonistas de este nuevo Súper TC2000”.

En el caso de Llaver, corrió distinta suerte en el comienzo del campeonato, ya que tras algunas complicaciones en su auto, primero se retrasó y luego debió desertar la competencia. Pero el sanmartiniano confía en revertir rápidamente esa versión: "Probablemente en Roca haya más sobrepasos que el año pasado, no por las características del circuito sino porque es difícil no equivocarse con estos nuevos autos. Me gusta el nuevo Súper TC2000. Lo único que al tener menos carga, no frena como el auto anterior, es muy complicado. Me parece que a la mayoría nos gusta el Súper anterior, pero entiendo que están en la búsqueda de lo que la gente quiere, que es espectáculo. Mi idea es ser protagonista, aunque lógicamente aún estamos un poco lejos con respecto a Renault y Toyota".

Módica en la Fórmula Renault 2.0

La actividad del viernes para la Fórmula 2.0 Renault llegó a su fin con Esteban Fernández en lo más alto del clasificador. El piloto del Croizet Racing se quedó con el segudo entrenamiento libre del fin de semana en General Roca, seguido de Tobías Martínez (Litoral Group) y Nahuel Barba (Litoral Group).

El mendocino Julián Módica, con una unidad del LR Team, se ubicó en la 15ª posición, a una diferencia de 2"837 del más rápido de la jornada.

Este sábado tendrán la clasificación y posteriormente la primera de las dos competencias del fin de semana.