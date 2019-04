Este viernes, el cura Fernando Yáñez fue absuelto por el Tribunal Oral de San Rafael.

Sobre él pesaban cargos por el supuesto abuso de dos jóvenes (uno de ellos menor de edad por aquel entonces) en el año 2013, cuando este se encontraba al frente del hogar San Luis Gonzaga de San Rafael.

El juicio comenzó el pasado día jueves y el veredicto iba a conocerse el próximo lunes, pero los integrantes del tribunal decidieron adelantarlo, luego de oír las declaraciones de testigos y los alegatos de las partes.

Una vez que conoció el fallo, el cura Fernando Yáñez dijo: "Voy a ser muy cortito, creo que es muy significativo que esto que empezó un miércoles Santo de la Cuaresma del año 2014 y Jesús me ha permitido vivir este calvario durante cinco años y ahora me devuelve la vida en este viernes de pascuas de resurrección”. Y agregó: “Solamente quiero decir que perdono de corazón a todos los que me acusaron falsamente".

El caso que lo tenía a Fernando Yáñez como acusado

El caso data del año 2013. Fernando Yáñez por ese entonces se encontraba al frete del hogar San Luis Gonzaga, situado en la localidad de Monte Comán.

Los denunciantes fueron dos jóvenes, que en ese momento se encontraban bajo su tutela.

Yáñez se defendió en varias oportunidades, presumiendo su inocencia del cargo por el que lo acusaban, e incluso dijo que una de las supuestas víctimas fue comprada por dinero ($45 mil) para realizar la denuncia sobre él.

El cura sostuvo anteriormente que la causa había sido “armada” por la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), ya que él les reclamaba una deuda de unos $900 mil.

El audio polémico

Basta con hacer un poco de memoria para recordar que en el año 2016, un audio que lo tenía a Yáñez como involucrado, dio vueltas al país. En él, dos internos le recriminaban al cura haber tocado impúdicamente a dos chicos mientras dormían.

En uno de los pasajes que se pueden escuchar en la grabación, Yáñez decía: “Uno está rodeado de varones y necesita cariño”. En ese entonces, luego de escuchar el audio, la jueza Paula Arana lo inhibió, procesó y lo embargó por $20 mil.