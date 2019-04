Proyecto de ley de propinas en Mendoza: estalló la polémica

En Mendoza, se busca por ley que exista la propina gastronómica sugerida en la facturación. Se trata de un proyecto del diputado del Frente Renovador, Guillermo Pereyra.

El objetivo es que los mozos y mozas de los diferentes bares, restaurantes y comercios afines perciban la propina de manera obligada, sería un monto mínimo que formaría parte de la cifra del consumo final que tuvo ese o esos clientes en el negocio específico y buscando así, que la propina deje de lado su carácter opcional (hay excepciones: leer más abajo), como se extendió desde hace mucho tiempo en los usos y costumbres de la Argentina.

La propina sugerida que persigue este proyecto de Ley es del orden del 10% con respecto al monto total de la consumición correspondiente. Pero además, el plan va más allá y también especifica que el monto extra recibido por el trabajador, no podrá ser descontado de su remuneración, ni de los adicionales que perciba el mismo de conformidad al convenio colectivo.

Para Guillermo Pereyra, “actualmente las propinas prácticamente son un presupuesto del precio final que se paga, y existe una conciencia social que las mismas son del 10 por ciento como mínimo. En otros países del mundo las mismas son incluidas por ley en la cuenta, a veces dentro de la misma, y otras en apartados especiales”.

“En Argentina no existe ninguna ley de propina sugerida u obligatoria, pero esta suerte de ley no escrita es de indudable conocimiento entre los habitantes, y a su vez esta se convierte en una parte importante de los ingresos de los trabajadores gastronómicos”, agregó el diputado.

La otra cara de la moneda del proyecto de ley de propinas en Mendoza

Fernando Barbera de la Asociación Empresaria, Hotelero, Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA), afirmó que el proyecto no cuenta con la opinión favorable del sector. “Lamentablemente nos enteramos por los medios. Sería bueno que los legisladores antes de legislar, se juntaran con el sector privado para conocer un poco más cómo funciona y así poder sacar leyes que sean útiles para la sociedad”, disparó Barbera.

“Esto no cuenta con la opinión nuestra. Lamentablemente aún no tenemos una cultura de trabajo público-privada pensada para el bien común, para mejorar” arrojó el sindicalista, al tiempo que explicó que este proyecto de ley, “ya está legislado en la Argentina”.

“En la legislación de nuestro convenio colectivo de trabajo, figura un ítem que se llama complemento de servicio y que es del 12% del básico. Eso vino a reemplazar el tema de la propina hace muchos años atrás. Es decir, que ya todo el personal hotelero y gastronómico en su bono de sueldo tiene un 12% adicional, que tiene que ver con la propina” arrojó Fernando Barbera.

En tanto aseguró que en Mendoza al cliente le cuesta reconocer el 10% al mozo: “Depende de cada lugar, no hay exactamente un porcentaje pero hoy con la crisis que hay, no llegamos al 10% ni de casualidad” evaluó.

“En estos momentos de crisis, la gente se restringe y compra un vino más barato o no come postre y también afecta en la propina. Por ahí el turista internacional puede dejar un 10% más, de acuerdo al valor del dólar. Pero históricamente no se llega a un 10%, porque a la gente ya le está costando acceder al restaurante” analizó el empresario.

“Tenemos 21% de IVA, 4% de ingresos brutos sobre el plato que están comprando, ahí llevás un 25% y si le agregamos un 10% más, lo que vamos a tener son menos clientes, no más propina” evaluó en torno a la carga impositiva y el nuevo proyecto de Ley.

Aspectos de la "letra chica" a tener en cuenta sobre el proyecto de ley de propinas en Mendoza

El proyecto contempla además que los ingresos percibidos como consecuencia de esta ley se repartan en partes iguales, entre los mozos y todo el personal de cocina.

Por otro lado, el consumidor podrá solicitar al encargado del establecimiento que se elimine la propina de la factura, cuando el servicio fue prestado de modo insatisfactorio o deficiente. La queja se asentará en el libro de quejas del establecimiento.