PASO municipales: habrá multas económicas para quienes no vayan a votar

Cuatro departamentos realizan las PASO en categoría municipal este domingo, y como la sigla lo indica, estos comicios son obligatorios como cualquier elección general. Por lo tanto, no concurrir al comicio constituye una infracción electoral. El secretario de la Junta Electoral, Alfredo Puebla, advirtió que no cumplir con la obligación cívica implica una sanción pecuniaria de $200. Sin embargo advirtió que no es de aplicación inmediata dado que hay un plazo de 60 días para justificar la ausencia.

Transcurrido ese término, aunque el infractor justifique la ausencia, igual debe pagar la multa.

Puebla explicó que aunque parezca una cifra exigua, si se calcula que alrededor del 25% de los empadronados no vota, recaudar esas multas implicaría unos $60 millones que bien podrían ser destinados al autofinanciamiento parcial de el acto electoral.

Cabe recordar que en algunos trámites oficiales se requiere exhibir el ticket de emisión del sufragio que se entrega en la mesa, que reemplaza al sello y firma del presidente de mesa que se estampaban en el viejo DNI libreta o en las libretas cívica y enrolamiento.

Pero la conducta e interés por cumplir con el derecho y deber cívico dependen, más que de la amenaza de sanción, del estado de ánimo de los ciudadanos para expresarse a través del voto, sobre todo cuanto la situación general no es favorable, pues es más movilizador el estado de disconformidad que el de bienestar.

