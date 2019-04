PRESTAMOS ANSES 2019 | Cuándo depositan y cuáles son los requisitos para sacar créditos a baja tasa

La Administración Nacional de Seguridad Social brindó información de último momento relacionada a los Prestamos Anses 2019.

La información inicial afirma que el dinero se deposita a los 5 días de haber iniciado el trámite pero muchas personas que sacaron un crédito en semana santa, todavía no reciben el efectivo.

La explicación de por qué todavía no recibieron el préstamo, es la siguiente: como sacaron el crédito en días de feriado, los días no se computaron ya que el plazo contempla solo días hábiles. En consecuencia, si tramitaste el préstamo en Semana Santa (el sistema funciona todo el año y las 24 horas del día) lo vas a recibir en las próximas 72 horas dependiendo el día en que terminaste el proceso de selección y cotización.

Si sacaste el préstamo hoy o ayer, lo vas a recibir la semana que viene. Pasando en limpio, hay que contar 5 días hábiles (fines de semana y feriados no) a partir de que te aprueban el crédito.

Recuerden también que el miércoles que viene es primero de Mayo (día del trabajador) y por ende, ese día no cuenta como día hábil y deberán esperar 24 horas más para recibir el crédito.

Pero si todavía no sacaste el préstamo de ANSES 2019, no te preocupes porque todavía estás a tiempo. A continuación te mostramos las condiciones para que te presten hasta $200.000 si sos jubilado, $70.000 si sos pensionado no contributivo o $12.000 por cada hijo con asignación (familiar o universal).

PRESTAMOS ANSES 2019 | ¿Cuáles son los requisitos para obtener los $200.000 para jubilados y pensionados?

Los requisitos que deben cumplir los jubilados y pensionados para obtener un crédito de hasta $200.000 a pagar en hasta 60 cuotas son:

Vivir en Argentina

No tener más de 90 años al momento de pagar la última cuota

Por otra parte, la documentación que tienen que presentar es la siguiente:

Documento Nacional de Identidad o Libreta de Enrolamiento

Código Bancario Universal (CBU). El mismo se puede obtener vía cajeros electrónicos.

PRESTAMOS ANSES 2019 | ¿Cuáles son los requisitos para obtener los $12.000 para AUH y SUAF?

Los requisitos que deberán cumplir las personas con una Asignación Universal por Hijo o una Asignación Familiar para sacar un préstamo de $12.000 a pagar en hasta 45 cuotas son:

Se mayor de edad (padres) o sea, tener más de 18 años.

No haber cumplido los 75 años al momento de terminar de pagar la última cuota.

Tener la libreta sanitaria, escolar y de vacunación al día.

El menor por el cual que se pide el préstamo deberá ser menor de edad. O sea no haber cumplido los 18 años antes de pagar la última cuota.

Los niños discapacitados deberán contar con el Certificado Único por Discapacidad (CUD) en estado de vigencia.

PRESTAMOS ANSES 2019 | ¿Cuáles son los requisitos para obtener los $70.000 para Adulto Mayor (PUAM)?

Las características obligatorias que deben cumplimentar aquellos adultos mayores que reciben una pensión PUAM para obtener un crédito de $70.000 a pagar en hasta 60 cuotas son:

Vivir en Argentina

No tener más de 90 años al momento de pagar la última cuota

Por otra parte, la documentación que tienen que presentar es la siguiente:

Documento Nacional de Identidad o Libreta de Enrolamiento

Código Bancario Universal (CBU). El mismo se puede obtener vía cajeros electrónicos.

PRESTAMOS ANSES 2019 | ¿Cuáles son los requisitos para obtener los $70.000 para Madre de 7 hijos o Invalidez?

Los requisitos que deben cumplir estas madres con más 7 hijos y/o con alguna discapacidad que no le permita trabajar, para sacar el préstamo de hasta $70.000 son las siguientes:

Vivir en Argentina

No tener más de 75 años al momento de pagar la última cuota

En tanto, la documentación que tienen que presentar es la siguiente:

Documento Nacional de Identidad o Libreta de Enrolamiento

Código Bancario Universal (CBU). El mismo se puede obtener vía cajeros electrónicos.

En el caso de las personas con invalidez, las mismas deberán presentar en entrevista personal el Certificado Médico para Acreditación de ANSES. El mismo debe estar completado y firmado (y sellado) por un médico que trabaje en algún hospital público o salita de salud estatal.

IMPORTANTE: TODOS LOS PRESTAMOS ANSES DE ABRIL 2019 SE DEPOSITAN A LOS 5 DÍAS HÁBILES DE HABER TERMINADO EL PROCESO DE COTIZACIÓN Y ENTREGA DEL CRÉDITO.