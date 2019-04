Tras su polémica frase sobre la muerte de José Manuel De la Sota en Córdoba, Elisa Carrió redobló la apuesta y publicó una foto irónica en Twitter.

“Acá estoy tirada por los golpes del kirchnerismo“, escribió la diputada y compartió una imagen en la que se la puede ver acostada en el suelo con los pies apoyados en la pared.

Más temprano, en la sesión en Diputados, Carrió ensayó una defensa y cerró con “es una gracia de Dios que me acusen”.

“Si yo soy creyente y ustedes no me creen, no es mi culpa. Yo no estaba hablando mal de De la Sota, porque incluso lo conocía. De lo que estaba hablando es del narcotráfico en Córdoba y ahí todos se callan y nadie habla”, había argumentado como defensa en la sesión.