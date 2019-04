Di Zeo a Bullrich: "Que haga su trabajo que lo hace bastante mal"

Rafael Di Zeo, uno de los de los jefes de la barrabrava de Boca, regresó a la Argentina tras haber sido deportado de Colombia y le apuntó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al "recomendarle" que "haga su trabajo, que lo hace mal".

Di Zeo había viajado para ver el partido entre Boca y Deportes Tolima por la Copa Libertadores y, tras ser rechazado por las autoridades del país cafetero, manifestó en declaraciones a la prense en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini": "El Ministerio de Seguridad no puede legislar. No pueden hacer una ley, para eso están los legisladores".

Y añadió: "Que Bullrich haga su trabajo, que lo hace bastante mal. Usan esta situación porque soy el único al que no dejan entrar. La ministra de Seguridad juega a la política y tendría que preocuparse más por todo lo que está pasando en el país en materia de seguridad. Me prejuzga y me persigue, está preocupada sólo por mí".

Además, el barra "Xeneize" explicó lo que ocurrió al llegar a Colombia: "Me saltó una alerta roja como si fuera un terrorista, para ellos es algo grave. Se piensan que soy el jefe de la ETA. ¿Donde está la ley acá?".

"Obvio que me siento perseguido. Todos los demás están allá, todos pudieron entrar menos yo", insitió Di Zeo, tras lo cual declaró: "Para ellos un alerta roja es algo grave, pero cuando se dan cuenta que es por una contravención en la Argentina se ríen del país".

Luego de que las autoridades colombianas rechazaran el ingreso de los barras de Boca, Patricia Bullrich había celebrado la medida a través de su cuenta de Twitter.

"No tenemos fronteras contra los violentos; ellos no entran a los países que comparten nuestros valores contra la violencia en el fútbol. Di Zeo y otros 5 barras brava de Boca no entraron a Colombia. Felicito a nuestro director nacional de Cooperación Internacional de la seguridad, Gastón Schulmeister, que trabajó junto a las autoridades colombianas para lograr que los violentos queden afuera".