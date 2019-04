Huge The Cara: los exóticos del indie mendocino

Al escuchar Come and dance, LYD, Daft prunk, Welcome o Tell my why, se puede presumir que son composiciones inéditas de Joy Division o de alguna banda inglesa post-punk.

Pero en realidad, lo único que comparte Huge The Cara con estos grupos son las raíces musicales. Es que la joven banda mendocina florece y encuentra su lugar en una escena muy distinta, repleta de ritmos folk, pop y electrónicos, de la que también ha tomado rasgos sonoros.

Esa extraña mezcla le ha dado al quinteto integrado por Marce Conno (voz), Emi Ramírez (guitarra y coros), Beto Pincolini (bajo), Martín Fernández (batería y coros) y Lucho Guiñazú (sintetizadores) un estilo tan particular como agradable con el que se han consolidado en el público mendocino participando en importantes festivales indie, pero también teloneando, por ejemplo, al ídolo del trap Paulo Londra.

“Hemos tenido una suerte condescendiente, porque hemos laburado mucho para llegar a donde queríamos llegar”, le contó a El Ciudadano Emi Ramírez, conforme con el frenético ascenso de la banda desde sus comienzos en 2014 hasta hoy. “Igual, el techo está demasiado lejos todavía, hay muchas cosas por hacer”, aclaró.

Hablando de lo musical, el guitarrista reconoció que las influencias del grupo vienen de artistas internacionales y, principalmente, de los precursores del post-punk. “Una de las bandas favoritas mías, y también del grupo, es Joy Division, porque intentaba innovar saliéndose del funk o del new age que estaba empezando a nacer. Creo que el sonido del primer disco de los Huge (México on the moon) está muy emparentado con lo que hacía Joy Division. Yo nunca fui muy fanático de Joy Division, pero lo empecé a escuchar en el proceso de grabación del primer disco de Huge The Cara y dije: ‘¡Guau!’. Me basé mucho en ese sonido yo, esa fue una de las grandes influencias”, explicó.

A pesar de asimilarse muy poco con lo que hace Londra, el histórico show de Huge The Cara en la previa de la presentación del trapero en la Vendimia de Ciudad, fue ovacionado por las 70 mil personas que se dieron cita en el Parque Cívico aquella recordada noche de febrero. “Fue una locura, hacía como cuatro años que no sentía nervios arriba de un escenario, porque no se veían huecos ni nada de la cantidad de gente que había, pero una vez que subimos al escenario y después de la primer canción, todo pasa a ser normal. Incluso, creo que es más difícil tocar en escenarios chicos donde tenés la gente tan pegada que ahí, porque cuando subís la cabeza ves las cuatro primeras caras y nada más. Sentís más la energía”, dijo.

“Los fui a ver a los Artic Monkeys y no me transmitieron nada, sonaron perfecto pero no hubo nada como para que diga: ‘Los vuelvo a ver’. Me gusta que en vivo se forme un show, para escuchar el disco me quedo en mi casa”, comentó el músico de la banda mendocina que, sin dudas, se destaca por lo que propone en el ‘vivo’. Por eso, la de mañana en el teatro Selectro parece una impostergable oportunidad de disfrutarlos.

Huge The Cara formará parte del line up de la segunda fecha de IndieFuertes en Mendoza, en una jornada en la que también estará Translúcido (Buenos Aires). De cara al recital, Emi Ramírez adelantó: “Antes de pensar en lo que se viene, estamos dándole un cierre a Pakanusa (segundo disco de estudio del grupo), así que vamos a hacer varias canciones de este álbum, aunque también va a haber algunas del primero. También vamos a intentar aprovechar la posibilidad de tocar en un teatro, que siempre es mítico y muy lindo. Vamos a ir con banda completa y con la energía que nos caracteriza”.

Sobre la segunda fecha de IndieFuertes

Día y hora: mañana, desde las 20.30.

Lugar: teatro Selectro (en Fragata Moyano al 102 de Ciudad).

Entradas: $100 Line up: Dj set, Huge The Cara y Translúcido