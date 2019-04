En la previa del choque que mantendrán River y Palestino de Chile, por la Copa Libertadores de América, el presidente de la institución Millonaria, Rodolfo D´Onofrio sorprendió con una particular propuesta.

Se trata de que el titular del equipo de Núñez mantuvo una charla con el presidente Mauricio Macri en donde le habría propuesto la creación de un estadio para que River y Boca compartan la localía. D´Onofrio se refirió al momento que atraviesa el equipo a nivel institucional y la necesidad de mudar o remodelar el estadio Monumental.

"Le dije a Macri: '¿Qué pasa si hacemos el estadio de River y Boca acá?' No me dijo que no... No sé si los dirigentes de Boca van a aceptar. Creo que les va a costar más a ellos que nosotros, porque para venirse de La Boca a este sector hay todo un tema de pertenencia que yo comprendería".

"Con la situación económica de la Argentina, lograr un nuevo estadio es complejo. El socio de River decidirá si quiere o no", expresó el dirigente, haciendo resumen de la situación, donde recordó que las tierras donde se levantaría el nuevo estudio pertenecen a la Nación, por lo que habría que negociar la compra con el Gobierno.

El cruce de D´Onofrio con un hincha en Santiago

El presidente de River Plate, Rodolfo D´Onofrio, se cruzó con un hincha Millonario en la previa del choque contra Palestino, por Copa Libertadores. ¿El motivo? El dirigente había salido a sacarse fotos con los hinchas y a firmar autógrafos cuando otro grupo de simpatizantes comenzó a cantar "la cancha no se vende, la cancha no se toca".

Frente a esta situación, el titular del Millo decidió encararlos y hablar para pedir que dejaran de cantar y allí se dio una discusión debido al tema latente en el mundo River sobre la remodelación del Monumental.