Sergio Kun Agüero: el regreso más esperado

Sergio “Kun” Agüero volverá a ser citado a la Selección Argentina para disputar la Copa América en Brasil, que arrancará el 14 de junio. Es parte de una lista preliminar de cara al próximo torneo.

Fuentes cercanas al seleccionado argentino le confirmaron a El Ciudadano la inminente convocatoria del goleador del Manchester City de cara al objetivo principal: ser campeón con la Argentina para cortar con una racha de 25 años sin ganar un título. Pero antes habrá una reunión entre Agüero y Lionel Scaloni, técnico de la selección Mayor. ¿Por qué motivo? Para limar asperezas, ya que el eje de su no convocatoria para los amistosos post último mundial se debió al distanciamiento entre ambos luego de una discusión fuerte que mantuvieron en Rusia

Una sabia decisión tomada por el técnico para el regreso de Agüero. Hasta ahora prescindía de él para probar otros centrodelanteros. Por lo menos, eso fue lo que argumentó en la conferencia de prensa previo a viajar a España.

Durante la última gira por Madrid y Tánger, donde el equipo argentino jugó dos amistosos ante Venezuela y Marruecos, Scaloni probó a Lautaro Martínez en la posición de delantero de área, pero en líneas generales no rindió.

El entrenador, en su momento, había declarado: “Mi relación con Agüero es perfecta, no hay ningún problema con él y está en carrera para la Copa América”, pero finalmente no lo convocó, como sí a Lionel Messi, y su futuro estaba en duda. Para esa gira, argumentó que la idea era llevar a otros delanteros para que vayan tomando ritmo de selección, como, por ejemplo, a Martínez, Darío Benedetto y Matías Suarez.

Sin dudas que a sus 30 años el “Kun” atraviesa el mejor momento de su extensa carrera. Sigue haciendo historia en Inglaterra. Es el tercer mayor goleador extranjero de la Premier Legue. Puso al City en los cuartos de final de la Champions Legue y estuvo muy cerca de hacerlo clasificar a las semifinales, jugando un muy buen segundo tiempo ante el Tottenham.

El “Kun” hizo muchos méritos para ser tenido en cuenta nuevamente por su gran presente en el City, siendo es el máximo goleador de la Premier Legue con 19 tantos. Además, está nominado en la terna a mejor jugador de la temporada junto a Virgil Van Dijk, Eden Hazard, Sadio Mané, Bernardo Silva y Raheem Sterling.

Agüero fue de los mejores rendimientos argentinos en el último Mundial convirtiendo dos goles. De los pocos futbolistas que terminada la Copa del Mundo salió a aclarar que su etapa no estaba acabada. Al menos, si dependía de él: "Mientras el técnico me siga citando, estaré dispuesto a venir, pero está claro que, por la edad, vienen jugadores atrás que van a pelear por el puesto", sostuvo luego de la eliminación sufrida en Rusia.

Su último partido fue el 30 de junio pasado por los octavos de final de la Copa del Mundo, en la derrota ante Francia por 4 a 3 en Kazán, ingresando en los minutos finales del partido y marcando el tercer tanto.

Scaloni arma la lista de convocados de cara al próximo torneo basándose en el presente de cada jugador. Además, de insistir con la renovación generacional que abrió el semestre pasado en su etapa interina. Pero no se olvida de los históricos con el regreso de Agüero que se sumará a Nicolas Otamendi, Gabriel Mercado, Ángel Di María y Lionel Messi.

De cara a la Copa América, la idea de Scaloni es sostener la renovación con la incorporación de varios experimentados.

La vuelta de Agüero es una muy buena noticia para la selección pensando en lo que se viene. Hoy, el seleccionado no tiene un mejor delantero que él y más allá que es de la camada de los que todavía no ganaron nada con la celeste y blanca, su presente demuestra jerarquía y alto nivel para vestir la camisera número 9 que, tras la renuncia de Gonzalo Higuain, seguramente pasará a manos de él.

Estoy de acuerdo con el cambio generacional pero la base deberá estar plasmada en los más experimentados, siempre y cuando tengan un buen presente en sus equipos y no hayan renunciado a su selección.

Podemos permitirnos la renuncia de futbolistas que no sienten más el afán de defender el escudo de su país, pero no podemos aceptar que haya futbolistas de niveles superlativos y no citarlos cuando dejan la puerta abierta para continuar. Y más si miramos el fútbol local y extranjero y ninguno puede suplir la falta de ellos.

Hay un axioma en el fútbol que dice: “A la Selección van los mejores…”. No tengo dudas de que Messi es el mejor del Mundo y que Agüero es el segundo mejor argentino en la élite del futbol mundial.

El “Kun” todavía tiene mucho más para dar. El tren todavía no pasó. Merece una nueva oportunidad en la selección, una revancha para amigarse con la celeste y blanca…