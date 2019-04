Moreno: “Si alguno quiere vivir de lo ajeno, que lo haga pero con códigos”

La mañana de este miércoles giró entorno a los polémicos dichos del exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, durante una charla con militantes kirchneristas, en un local partidario de Laferrere, partido de La Matanza.

Inició su discurso asegurando que en 70 años que tiene el peronismo, el mundo hoy lo necesita más que nunca. Pero, sin dudas, lo controvertido llegó cuando se refirió a cómo hacer un pacto social.

"Si algún muchacho quiere vivir de lo ajeno, bueno, vive de lo ajeno pero con códigos. No me robés una billetera y me dejés a la señora, de 60 años, tirada con fractura de cadera y cuando se recupera tiene 85. ¿Cuál es la gracia de eso?", dijo Moreno. Y agregó: "¿Querés vivir de lo ajeno? Es la ley del juego. Tenemos que volver a los principios y valores, porque sacarle la jubilación a un jubilado ni siquiera es robar, es una estupidez".

En su criterio, el exfuncionario dijo que esos eran los principios y valores a los cuales hay que volver. "Solidaridad, misericordia y perdón, son los tres principios ordenadores" que deben ser aplicados "en las políticas públicas", arrojó.

Asimismo, insistió en la necesidad de "construir una comunidad". "Fíjense qué interesante lo que nos pasó en este gobierno. Cuando uno pensaba que Macri estaba peleado con el Papa, nos venimos a dar cuenta que Macri está peleado con Dios; no lo digo yo, lo dice él. (...) Es complicado vivir en una sociedad donde los principios y valores sean vulnerados, donde no tengamos en claro dónde está el bien y dónde está el mal. Es lo que nos está pasando a nosotros, ¡porque estos son unas bestias! y no tienen noción del mal, ¡porque son el mal!, y quieren educar a la sociedad en el mal", expuso con euforia.

Sobre el final del discurso, el economista remarcó que la revolución peronista será una "revolción universal". Los militantes aplaudieron lo dicho y cerraron el pequeño acto con su marcha y al grito de "vamos a volver, vamos a volver...".