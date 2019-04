En diálogo con El Ciudadano, la hija del exgobernador de Córdoba Candelaria De La Sota, se refirió a los dichos de Elisa Carrió contra su padre. "¿Cómo alguien puede meterse con esto?", se preguntó la comunicadora.

"Todo me parecía muy descabellado, no puede haber dicho esto esta señora", comentó en un diálogo que mantuvo con el periodista Gabriel Landart.

Candelaria aseguró que la líder de la Coalición Cívica dijo una serie de incoherencias, que cuando se juntan "son una enorme agresión".

Elisa Carrió había dicho que "Gracias a Dios se había muerto De La Sota", durante una reunión con partidarios en la ciudad de Cruz del Eje; en medio de la campaña de Raúl Negri a la gobernación.

"Me produjo una tristeza enorme, estuve un rato llorando en mi casa junto con mi marido. Cuando me calmé, pensé que esto no lo puedo permitir, tiene que haber un límite. No todo vale por un voto", expresó Candelaria.

En redes sociales, la hija del exmandatario había pedido disculpas: “Presidente @mauriciomacri, espero que le pida a su socia política @elisacarrio que se disculpe de inmediato conmigo y toda mi familia por la inmensa barbaridad que dijo sobre la muerte de mi padre. No todo vale para conseguir votos".

En tanto, la diputada nacional esgrimió una justificación de sus palabras al postear en Twitter: “La palabras sólo puede ser entendidas desde lo espiritual y en el contexto que fueron dichas. En ningún momento celebré la pérdida del Ex Gobernador De La Sota. De los que no creen, no puedo hacerme cargo. No quise ofender a nadie y si lo hice mis disculpas más sinceras".