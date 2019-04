Vidal presentó medidas económicas para paliar la crisis

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, anunció un paquete de medidas económicas, en línea con lo puesto en marcha por el Gobierno nacional la semana pasada. El anuncio fue en la Casa de Gobierno bonaerense, a las 11.30.

“Estas medidas no son discursos, ni relato, son respuestas concretas, no tienen que ver con negar la realidad. No somos como en otros tiempo, no vamos a negar lo que pasa, no somos como el pasado”, dijo Vidal, criticando el kirchnerismo y agregó: “Esta es la única forma, mirando la realidad de frente y haciéndonos cargo”.

El paquete está compuesto por líneas de promoción y descuento para pequeñas y medianas empresas, un tope del 30% del salario en el valor de las cuotas de los deudores de créditos UVA y el congelamiento de tarifas eléctricas. Asimismo, presentó una ley para garantizar una mayor competencia entre proveedores de las góndolas de supermercados.

“Esto no es solo para clientes del Banco Provincia, sino para todos los bonaerenses que soliciten su tarjeta de débito o crédito, las puertas del banco están abiertas”, anunció la gobernadora, resaltando que los descuentos del 50% en supermercados el año pasado fue una medida que alivió a muchas familias y que espera que este año suceda lo mismo. "Les garantizamos que cada tercer y cuarto miércoles del mes van a poder tener un tope de reintegro de hasta $2000 con la compra de alimentos en supermercados. Esta medida es para todos los bonaerenses que la soliciten y pidan acceder a una tarjeta de débito con caja de ahorro gratuita en el banco", detalló.

Con respecto al congelamiento de tarifas eléctricas, afirmó: “Vamos a congelar los aumentos que estaban previstos en la parte de distribución, por lo que ninguna parte de la factura debería aumentar en toda la Provincia”.

La medida de los créditos UVA trata de un tope del 30% del salario en el valor de las cuotas de los deudores. "Esas 17.500 familias que están haciendo un gran esfuerzo para pagar su crédito van a tener un tope en la cuota, que será el 30% de su salario. Si se supera ese tope, se va a hacer cargo el gobierno de la provincia, desde abril a diciembre de este año", amplió.

En relación con las pymes dijo: "Desde el año pasado lanzamos líneas de crédito subsidiadas. Hoy estamos, además de sosteniendo esos créditos, sacando línea especial de textil y calzado, con 25% de descuento de cheques y una tasa de 29% a créditos de 12 meses", con la eliminación de todos los intereses acumulados.

Por último, anunció el envío a la legislatura de un proyecto para tener su propia ley de góndolas en Buenos Aires. "Queremos que se defina que en los súper haya en las góndolas un espacio definido para PyMes del 10% de la góndola, y que ningún otro producto de una única empresa pueda ocupar más del 30% de la góndola. Así las PyMes pueden acceder a las góndolas", explicó Vidal.

