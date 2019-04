Bonfatti sobre Carrió: "Es una mentirosa y una destructora serial"

El candidato a gobernador de Santa Fe por el Frente Progresista Cívico y Social, Antonio Bonfatti, definió hoy a la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, como "mentirosa y destructora serial", al responder los dichos de la diputada nacional sobre el socialismo y su relación con la banda de narcos denominada "Los monos".

"Ellos saben que vamos a seguir gobernando Santa Fe y apelan a cualquier método. Carrió cada vez que viene una elección hace exactamente lo mismo. Es una mentirosa, una destructora serial porque todo lo que toca lo destruye", cuestionó el ex mandatario provincial.

El santafesino destacó que la chaqueña "no ha sido capaz de concebir un solo espacio político en Argentina".

"Siempre que está con alguien al poco tiempo lo termina traicionando. Ésa es su historia", añadió el candidato del Frente Progresista en declaraciones a radio La Red.

La ideóloga de Cambiemos vistió este lunes la provincia de Santa Fe para acompañar la fórmula de Cambiemos integrada por el radical José Corral y la macrista Anita Martínez.

Lo que dijo Carrió de Bonfatti

En ese marco, Carrió lanzó una dura acusación contra el referente socialista al vincularlo al narcotráfico: "Si quieren votar por Los Monos, voten a Bonfatti".

"No vamos a contestar, porque ya quise hacerle un juicio y se respalda en los fueros. Lo que me da bronca es que fuimos nosotros los que pusimos presos a Los Monos en septiembre del 2013 y en octubre me balearon la casa", indicó Bonfatti, sobre el episodio que ocurrió cuando era gobernador provincial.

Y añadió: "Ella se pone en situación de fiscal, pero el mismo día que decía eso se emitía en Buenos Aires un programa sobre su ligazón con (Marcelo) D´alessio. El día que se le terminen los fueros la voy a querellar".

La campaña santafesina subió de temperatura esta semana, en la previa de las PASO provinciales, en las que solo definirá a su postulante el peronismo, ya que el oficialismo y Cambiemos van con un solo candidato.