El 30 de abril habrá paro bancario en todo el país

El titular de La Bancaria, Sergio Palazzo, anunció que el martes 30 de abril habrá paro bancario en todo el país.

Si bien estaba previsto que los bancos no iban a atender el 1 de mayo por el feriado del Día Internacional de los Trabajadores, ahora se sumó una huelga de 24 horas el día anterior, el martes 30.

Palazzo confirmó su adhesión al paro convocado por Hugo y Pablo Moyano y aseguró que "el paro va a ser muy importante, es un reclamo legítimo, no un acto de desestabilización", al tiempo que adelantó que "no va a haber actividad en los bancos".

"Hay muchísimos sectores de la sociedad que están enojados. Hay que contenerlos y darles una alternativa a través de un plan de lucha para confrontar con este modelo. Los números son por demás elocuentes", afirmó el secretario general de la Asociación Bancaria.

Además, Palazzo expresó que "en muchas actividades ha habido una pérdida del poder adquisitivo importante. No se puede ir detrás de esta zanahoria que pone todo el tiempo el Gobierno de que 'vamos a estar mejor'. No han habido reformas estructurales"

En tanto, Hugo Moyano, secretario general del sindicato de Camioneros, consideró que la medida de fuerza resulta "poco seria", dado que ese día es feriado nacional. "No me parece serio, no trabaja nadie ese día, no entiendo que quieren plantear", señaló el líder camionero, y comunicó así la medida de fuerza para el día anterior.