Lanzan una campaña para prevenir enfermedades respiratorias

Desde fines de marzo hasta agosto, se los puede considerar meses propensos para el contagio de gripes o alergias, causadas en su mayoría por los virus de otoño.

Frente a este panorama, el hospital pediátrico Humberto Notti lanza una campaña para prevenir enfermedades respiratorias. La misma es desarrollada por el servicio de Infectología y Neumonología.

Luis Parra, jefe de Neumonología, habló al respecto con radio Mitre e indicó : “Desde fines de otoño y principio de primavera tenemos alta prevalencia de enfermedades respiratorias agudas en los chicos, hablamos de la famosa bronquiolitis, bronquitis y neumonía. La prevención pasa por el hogar, tenemos que tomar conciencia de la prevención como es el caso de la lactancia materna exclusiva hasta los 2 años de edad. La madre en la lactancia provee anticuerpos al chico. En segundo lugar hay que evitar el tabaquismo materno y paterno, sobre todo durante el embarazo. Está demostrado que cuando hay tabaquismo durante el embarazo en el niño se generan riesgos de enfermedades respiratorias recurrentes o bien muerte súbita. Otra maniobra de prevención es evitar el uso de aerosoles para perfumar o para desinfectar. También la vacunación, el niño debe cumplir con el calendario y la nutrición como corresponde con los alimentos como el pediatra lo indica".

De acuerdo a lo dicho por el doctor Parra, los cuadros de obstrucción bronquial a repetición son las enfermedades más recurrentes. "El asma toma mucha importancia ya que produce alteración en la calidad de vida de los niños: ausentismo escolar, intolerancia a la actividad física, alteración en conciliación del sueño. Es una enfermedad controlable, en centros de salud están los profesionales preparados para administrar el tratamiento que corresponda y atender esta enfermedad. Otra enfermedad es la bronquiolitis que se manifiesta desde finales del otoño, durante el invierno y a principio de la primavera. En los menores de 2 años es donde se demanda la mayor cantidad de internaciones. La medida de prevención disminuye la internación de los chicos", precisó.

Asimismo, puntualizó en que al menor hay que abrigarlo al igual que el adulto; no sobreabrigarlo ni desabrigarlo. Respecto de los ambientes cerrados, es importante evitar la combustión para la calefacción a leña y ventilar.

Pablo Melonari, jefe de Infectología, se refirió al movimiento antivacunas: “Gracias a Dios la mayoría de la población opta por las vacunas. Claramente eso nos protege. Todas estas personas que deciden no vacunarse, sin dudas hay que dejarles en claro que la vacuna es un derecho que tenemos. Las vacunas son un derecho, no podemos negarlas a nuestros hijos".

“Lo otro importante es que no es un tema donde deba haber debate. Está demostrado que la vacunación es una estrategia de salud pública que salva vidas después de la potabilización del agua. Millones de muertes se previenen a nivel mundial con vacunas. Esta semana, es la semana mundial de las inmunizaciones donde el lema es que si nos protegemos todos, las vacunas funcionan. Muchos dicen que no vacunan a sus hijos y no se enferman, pero no se enferman gracias a que el 91% de la población vacunada, vacuna a sus hijos”, finalizó Melonari.