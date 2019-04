El mensaje que Maradona le dedicó a Toresani

"Pensar que lo quise pelear, y hoy lo lloro", empieza el sentido homenaje que Diego Maradona le dedicó en su cuenta de Facebook al Huevo Toresani, quien falleció este lunes.

El Diez y Julio César Toresani fueron compañeros en Boca y en la selección Argentina. Además, ambos protagonizaron una fuerte y recordada disputa en 1995, donde el Diego lo "invitó" a pelear.

El exfutbolista de Boca, River e Independiente, entre otros clubes, se quitó la vida en el predio de la Liga Santafesina en donde estaba viviendo. El Huevo tenía 51 años y atravesaba una gran depresión.

El mensaje de Maradona a Toresani

El día que Maradona invitó a pelear a Toresani

Para muchos futboleros, la muerte de Julio César Toresani seguramente traerá en el recuerdo aquella histórica discusión con Diego Armando Maradona, que lo invitó a pelear en la puerta de su casa.

Fue el 7 de octubre de 1995, cuando Maradona volvía a jugar oficialmente en el estadio La Bombonera con el pelo pintado con un mechón amarillo, tras la suspensión por doping en el Mundial de Estados Unidos 1994.

El partido fue victoria de Boca, dirigido por Silvio Marzolini, agónicamente frente a Colón de Santa Fe por 1 a 0.

Pero tras el partido, Maradona y Toresani se cruzaron mediáticamente, porque el "Huevo" le reclamó en una jugada al Diego, que estaba en el suelo, y después terminó expulsado por doble amarilla.

"Maradona manejó el partido. Él me echó de la cancha, me gustaría encontrarlo para ver si me repite en la cara todo lo que me dijo", le tiró Toresani al Diez.

"A ese muchacho le digo que vivo en Segurola y Habana 4310, séptimo piso. A ver si me dura 30 segundos", le respondió Diego, siempre rápido de reflejos, y para hilvanar otra frase que quedó para siempre en la memoria de los futboleros.

Las vueltas del destino quisieron que, más de dos años después, Maradona y Toresani compartieran titularidad en el mismo equipo, un 25 de octubre de 1997, en el último partido oficial de Pelusa como profesional.

Toresani anotó uno de los goles con los que Boca le ganó el clásico 2-1 a River en el estadio Monumental.