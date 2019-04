Manzanares: "Muñoz me dio bolsos por U$S 30 millones para que los guardara"

En una entrevista en el programa La Cornisa, de A24, el excontador de los Kirchner, Víctor Manzanares, rompió el silencio. Dio detalles del presunto traslado de bolsos con dinero desde El Calafate a Buenos Aires y habló también sobre la relación del exsecretario Daniel Muñoz con el matrimonio K.

Muñoz reveló: "Empecé a darme cuenta que era como un barril sin fondo. Le pregunté a Daniel: '¿Para qué robar tanto si ya tenes el bronce por conducir los destinos de la patria?' El me respondió: 'No, no, acá nadie robó nada. Esto es la comisión que se le cobra a la patria por hacer las cosas bien. Una comisión que se le cobraba al pueblo por hacer las cosas bien, por eliminar la deuda externa'".

A su vez, admitió que cometió delitos de corrupción sostuvo que se transformó en arrepentido porque se sintió "abandonado, ninguneado y desprotegido" por "la familia Kirchner como por la

familia Muñoz" y porque su hijo de 16 años le pidió que diga lo que supiera para que lo dejen salir de la cárcel.

Confesó que pensó en la idea de suicidarse tomando pastillas, pero esta decisión "tenía más que ver con llevarme los secretos a la tumba y no aceptar una condena en donde no soy culpable". Sin embargo, después cambió de parecer: "No tengo por qué guardarme los secretos de otros cuando no tuvieron la gentileza de ayudarme o venirme a visitar aunque sea".

"La plata de Muñoz procedía de lo que él retiraba de estas remesas que llegaban a Río Gallegos, que venían en el Tango 01 y en un avión privado que estacionaba cerca de un hangar", indicó.

Explicó que el secretario de Néstor le había dicho que "era la comisión por las cosas que hacía" y que cada vez que llegaba a Buenos Aires proveniente del Sur traía valijas y "se sentaba en el auto, llamaba por teléfono y avisaba que terminaba la tarea".

De todos modos, admitió que Muñoz actuaba por "el mandato de Néstor" y añadió: "Una vez me invitaron a viajar en el Tango 01. Yo venía en la primera fila, que daba directamente a la pared del

cuarto presidencial. Adelante mío tenía una valija enorme bien grande. Realmente me incomodaba por las piernas. Yo soy alto, soy largo de piernas. Años después me cayó un poco la ficha de qué

sería esa valija ahí. Recuerdo que después vino Néstor a saludarme. Él debe haber pensado, para adentro, 'si supiera Alejandro lo que hay ahí'", recordó.

Asimismo, reveló cuando guardó los bolsos con dinero que Muñoz le dio: "Daniel me llama y me pide que nos encontremos en un lugar de poco tránsito. Él venía con Roberto Sosa (uno de los

secretarios privados de Néstor y Cristina) en una camioneta. Estaciono atrás de ellos y me pide que le guarde unos bolsos porque en el lugar donde los tenía guardados había tenido un intento de robo. Entonces bajamos los bolsos entre los tres y le pregunté: "¿Qué es esto?" Y me dice ´¿Qué va a ser 'Polo'?: Plata", señaló.

Además, prosiguió: "Me quedé medio shockeado. Una cosa es presumirlo y otra cosa es que te lo diga. Al instante me dice si quería trabajar con él. Le digo que me dé 24 horas para pensarlo. Era una situación shockeante. Estábamos en la calle, a las 7 u 8 de la noche. Eran unos quince bolsos con 30 millones de euros. Yo no estaba decidido. Tonto no soy. Lo que me estaba pidiendo era lavar dinero negro".

En otro orden, Manzanares también contó que "cada viaje del avión, Daniel se llevaba uno o dos bolsos de esos" y que la suma del dinero que estaba en esos bolsos "te puede dar de 400 a 800

millones, si se suma un viaje por semana durante todos los años que él prestó funciones".



Contó que en alguna oportunidad fue a pedirle ayuda a la expresidenta Cristina Kirchner y que ella le respondió que era "una mujer jubilada, embargada y vieja".

Además, reveló que Cristina le comentó "menos mal que se murió Daniel Muñoz".

"Estábamos en su casa de la calle Mascarello y cuando salió todo el tema de los Panamá Papers, como ella sabía que yo hacía trabajos para Daniel, me preguntó si sabía algo. Le dije que no. Que me había enterado unos días antes por un mensaje de texto de Muñoz. Ahí es cuando ella me dice 'menos mal que se murió'", añadió.

En ese aspecto, evaluó: "Pienso que me lo dijo por lo que podía llegar a significar que Daniel revelara sus secretos. Yo creo que se refería más a Néstor. Porque el contacto fundamental de Muñoz

era con Néstor más que con Cristina".

Por último, consideró que para él la expresidenta "no era parte de estos movimientos", pero aclaró que ella "no podía ignorarlos".

