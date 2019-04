Cáceres y Santero abandonaron la final de la Clase 3

No fue bueno el domingo para los representantes provinciales en el Turismo Nacional, que este fin de semana disputó una fecha en el circuito El Villicum, de San Juan.

¿Por qué decimos que no fue buena? Porque tanto Emmanuel Cáceres como Julián Santero (ambos con un Focus del GC Competición) tuvieron que abandonar en la final de la Clase 3 que terminó ganando Manuel Urcera con un Honda Civic.

Peluche desertó en la carrera cuando iba séptimo en la grilla, después de haber hecho una buena serie clasificatoria.

En la 13ª vuelta, Peluche tomaba el séptimo puesto y la diferencia con Pipkin era menor al medio segundo. Pero, nuevamente, la suerte no estaba a favor del mendocino ya que un vehículo golpeó un “muñeco de gomas” que quedó en medio de la pista y el Focus de Cáceres no pudo evitar chocarlo, dañándose elementos que no le permitieron seguir en carrera.

"Ahora hay que pensar en Neuquén y en hacer las cosas bien, más si tengo un auto con potencial que mostró este fin de semana", confesó Peluche post carrera.

Por su parte, Julián Santero tampoco pudo finalizar la final de la Clase 3 en San Juan. El piloto de Guaymallén sólo pudo girar 8 de las 18 vueltas que tenía pactada la finalisima en El Villicum.

Sin dudas, ambos pilotos locales tuvieron inconvenientes y no lograron completar la carrera.

La próxima fecha del Turismo Nacional será en Neuquén, el fin de semana del 21 de mayo.