Lucas Molina terminó un fin de semana que fue de menor a mayor

En un fin de semana que fue de menor a mayor, con varios inconvenientes mecánicos, Lucas Molina pudo finalizar entre los diez mejores la segunda fecha del Campeonato Argentino de Velocidad, en la divisional Superbikes, que se disputó en el autódromo de San Nicolás.

El piloto de Luján de Cuyo, al mando de una Kawasaki ZX10 del equipo ZP Racing, arribó en la octava colocación en una carrera que ganó Juan Solorza. El mendocino, que había partido desde el octavo cajón en la grilla, tuvo una gran largada que le permitió acomodarse en el tercer lugar tras la primera curva.

En el sexto giro y cuando estaba luchando entre los cinco primeros apareció un nuevo problema, esta vez con el carenado, que comenzó a retrasarlo hasta culminar, finalmente, dentro de los ocho primeros.

"Esta mañana en tanques llenos pudimos solucionar los problemas eléctricos y tuvimos una moto como la gente, sin algunas herramientas de suspensión, pero eso era lo de menos después de todo lo que pasamos", comentó Lucas, tras la competencia. "También pudimos avanzar en la puesta a punto para la competencia, que era algo que no habíamos podido hacer en el fin de semana", agregó.

"Ya en carrera pudimos hacer una buena largada, desde el octavo cajón salté hasta la 3ª colocación. En la segunda vuelta ya estaba 5º. Después nos mantuvimos entre los cinco primeros hasta el sexto giro, donde empezamos a tener un problema con el carenado de la moto, que se rompió y pegaba en la rueda delantera. A partir de ahí tuve que rabiar con ese inconveniente que me desgastó mucho físicamente y hacía que perdiera un segundo y medio por vuelta", sostuvo.

"El equipo y Sebastián Porto están muy conformes con el resultado y la performance que tuvimos sobre todo hasta que apareciera ese inconveniente. Me voy con esa sensación que me transmitió el equipo y que me deja tranquilo, sabiendo que con buen medio mecánico y algunos kilómetros más arriba de la moto podemos estar peleando entre los cinco primeros, que es lo que queremos. Agradezco a Mendoza Gobierno, a la Subsecretaría de Deportes, a Aero Internet, a toda la gente que está conmigo y desearle Felices Pascuas", cerró el mendocino.

El próximo compromiso de Lucas Molina será el 12 de mayo, cuando se dispute la tercera fecha en el autódromo Juan y Oscar Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires.