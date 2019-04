No hay oportunidad en la que Sol Pérez no genere repercusión con sus publicaciones en las redes. Habitualmente, la periodista comparte momentos de su jornada laboral como también instantes donde se relaja. También aprovecha la enorme cantidad de seguidores para promocionar marcas o productos pero esta vez sorprendió con una particular foto.

La foto de Sol Pérez "al natural" que sacudió Instagram

En esta ocasión Sol Pérez se animó y decidió mostrarse "al natural" en una foto que compartió en su cuenta de Instagram. La rubia subió una Instagram Stories en donde se la ve viajando en un auto y el Sol refleja sobre su rostro la belleza que posee sin una gota de maquillaje.

"Amo estar sin maquillaje" comentó la sobrideperez.

Para tristeza de muchos, Sol Pérez presentó a su novio

Luego de tanto misterio Sol Pérez generó gran revuelo en la semana debido a que presentó a su nuevo novio. Se trata de Rodrigo Luna Benítez, licenciado en Administración de Empresas y que se dedica a dar clases de Equitación.

El anuncio oficial fue en el programa televisivo "Gossip", que la modelo conduce junto a Luis Piñeyro. Al principio Benítez se mostró algo tímido escondiéndose en la gorra que llevaba puesta y detrás de cámara pero una vez que entró en confianza tomó el micrófono y declaró "somos unos excelentes compañeros de vida". ¿Habrá llegado el amor definitivo para Sol?

Las fotos más sensuales de Sol Pérez

Más allá de que Sol Pérez hizo oficial su relación con Rodrigo Luna Benítez, la presentadora de televisión sigue subiendo material a su Instagram que enloquece a sus más de 4 millones de seguidores. Como ya nos tiene acostumbrados la vedette comparte con sus fans el voluptuoso cuerpo que posee y genera suspiros y comentarios de todo tipo.

Te dejamos una galería con las mejores fotos de Sol pero ojo, nada de envidiar a Rodri...