Daniel Scioli: "Quisiera tener la oportunidad de volver a debatir con Mauricio Macri"

El exgobernador bonaerense y precandidato a presidente Daniel Scioli aseguró que está dispuesto a competir en las PASO contra Cristina Fernández o "con quién sea" y aclaró que él no es "el candidato de la expresidente".

"No me considero ni más ni menos que nadie, porque todos hemos ganado y hemos perdido elecciones. Ahora hay una gran oportunidad en las primarias", analizó.

Scioli explicó que quiere "tener la oportunidad de volver a debatir con Mauricio Macri", como lo hizo antes del balotaje en las elecciones pasadas.

"Quizás en 2015 no se puso demasiado esfuerzo en demostrar lo que yo iba a hacer, y puse más esfuerzo en advertir lo que se venía con un gobierno de Cambiemos", señaló al respecto.

Se alejó de Cristina Kirchner

Además, el exmandatario provincial sostuvo que le "cuesta creer" que la ex presidenta "no juegue" en los próximos comicios, pero buscó alejarse de la actual senadora de Unidad Ciudadana y resaltó que él tiene "su propia impronta".

"No soy el candidato de Cristina Kirchner, no soy su gobernador tampoco. Soy Daniel Scioli y soy peronista. Cristina es Cristina, y todos saben que somos distintos", aclaró.

En este sentido, aseguró que vuelve a la carrera electoral porque los votantes se "lo piden" y se consideró "un ganador retroactivo del debate 2015".

"Democráticamente se ordenará el amplio arco opositor, y la gente tendrá la oportunidad de elegir en este frente, que va a estar constituido por el peronismo y los partidos que integran Unidad Ciudadana", confió.

Recordó el balotaje con Macri

Por último, el exgobernador reconoció que "no haber ido al primer debate fue un error" de su parte y consideró que "posiblemente entre la primera vuelta y el balotaje tendría que haber puesto mayor esfuerzo en ir en búsqueda de ese electorado decisivo".

"Yo no puedo ser indiferente al 49% de la Argentina que me votó, con todo lo que está pasando. Tengo muy claro lo que la gente está demandando de su próximo presidente, que no sea siempre un volver a empezar", cerró.