El Frente Renovador volvió a formar parte de Cambia Mendoza

En la mañana del lunes se llevó a cabo una cumbre política entre la dirigencia del Frente Renovador, representada entre otros por el diputado Guillermo Pereyra, y un sector de Cambia Mendoza, en la figura del intendente de la ciudad de Mendoza y precandidato a gobernador, Rodolfo Suárez.

Recordemos que, habiendo sido parte de la coalición que llevó a Alfredo Cornejo a la gobernación, el sector que a nivel nacional responde a Sergio Massa había ido tomando distancia lentamente, aunque el intendente de San Carlos y perteneciente a esa fueza, Jorge Difonso, siempre se mantuvo cerca, y de hecho en las últimas elecciones el primer mandatario fue parte de los festejos.

A la hora de las declaraciones, el más elocuente fue el dirigente massista, quien señaló: “Tuvimos una larga charla. Decidimos que había que fortalecer el frente ante el avance de las políticas nacionales del Pro y parte del Pro en la provincia de Mendoza”, dejando en claro sus alineamientos internos.

“Creemos que el gobernador Cornejo dejará una provincia ordenada, que es lo primero que necesitábamos como mendocinos. Recordemos que cuando firmamos el primer frente en el 2015 veníamos de una administración que debía sueldos, pagos a proveedores, a hospitales, centros de salud. Muchos no tenían ni gasas ante los requerimientos de la gente que iba”, completó.

Las críticas a las políticas nacionales no quedaron ahí: “Nosotros en su momento dijimos que tenemos un límite, ahora tenemos un límite que es el Pro, eso lo sacamos en un comunicado. Ahora, vemos que hay limitaciones, lo ha dicho el mismo gobernador donde no puede ser que un banco gane $3 millones que tiene 20 empleados. Pero una industria que tiene mil empleados pierda mil millones de pesos”.

En cuanto a su tarea legislativa, marcada como de criterios independientes dentro de Cambia Mendoza, afirmó: “Hasta ahora nadie me dijo cómo votar, nadie llevó al frente, a mi partido o fuerza obligarnos a decir lo que no pensamos o votar lo que no queremos. Esto lo vengo diciendo desde que el Frente Renovador está en Cambia desde el 2015, nunca nadie le dijo a este legislador de qué forma votar, qué hacer o qué dejar de hacer. Esto lo tengo que reconocer”.

A su turno, Rodolfo Suarez también marcó sus posiciones: “Creo que en estos momentos que estamos viviendo en la provincia que son momentos electorales, por llamarle de alguna manera, no se debe confundir a la población con fotos. Tenemos que ser muy claros en el debate, decir qué pensamos en cada uno de los temas con un Gobierno provincial. Creo que eso es lo importante. Después, obviamente que dentro de un ámbito de respeto y cordialidad todos podemos tener diálogo. Pero lo primordial es que tenemos que pensar en cada uno de los temas de los que vamos a ser responsables”.

También reconoció que se llevan adelante conversaciones con Libres del Sur y el Partido Socialista, entre otras fuerzas, para sumarlos al frente, y no ahorró críticas a cierto sector del radicalismo: “Esos dirigentes que no gobiernen dentro del país, identificados como Storani, Ricardito Alfonsín, ese es un debate que vamos a dar puertas adentro del radicalismo. Dentro del radicalismo que es un partido muy abierto, que está lejos de hacer un debate único y lo que resulte de ahí es lo que acataremos todos. Creo que el resto de los radicales tienen otra postura. Pero eso se va a debatir en la convención”.

A la hora de los análisis, lo que generó unanimidad es ver este acuerdo como un punto a favor de la UCR de cara a las PASO, donde De Marchi también busca sumar aliados entre otras fuerzas.