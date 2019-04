COMPARTIDOS: 0

Sol Pérez es una celebrity argentina que traspasa las fronteras de nuestro país. La ex chica del clima, ha cautivado con su escultural figura y belleza a miles de argentinos pero también a extranjeros.

Un sitio inglés llamado “Daily Star”, definió a Sol Pérez, a raíz de su paso por la pantalla para dar el informe del tiempo (en Sportia por TyC Sports), como “la chica del clima más caliente del mundo”.

La última foto de Sol Pérez "voló pelucas" y los moños de muchos de sus seguidores "hicieron remolinete" cuando vieron la imagen. Pero también en Inglaterra se quedaron sorprendidos.

Sol Pérez vistiendo látex y bucaneras

“En la foto, Pérez llevaba un traje de estilo dominatrix (con latex negro y botas bucaneras) y arqueó su trasero ante la cámara”, escribieron desde el nombrado portal. Pero además, los británicos apuntalaron su nota, con un título a modo de anzuelo que fue nada más y nada menos, que “la chica de las curvas asesinas”. Al ingresar, se ve la información de Solci y las elocuentes imágenes.

La vedette de “Magnífica”, es una de las personalidades que más seguidores tiene en su cuenta de Instagram. Una red social que se basa principalmente en el uso de imágenes, campo muy fuerte para Sol que acelera las pulsaciones de todos aquellos que ven el material que carga día a día.

Cada posteo de Sol Pérez se llena de miles y miles de Likes. En la nombrada foto de más arriba, la ex "Bailando por un sueño" tuvo más de 220 Me Gusta y casi 2.500 comentarios donde había de todo: piropos, críticas, pedidos, etc.

Lo cierto es que Sol Pérez siempre se las ingenia para hacer temblar Instagram.