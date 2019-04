COMPARTIDOS: 0

Las imágenes de un video muestran un diálogo entre un automovilista que logró zafar de un control de alcoholemia por seducir a la policía que lo había detenido. El caso ocurrió en la ciudad de México.

"No me lleve. Está usted muy guapa, ¿me va a llevar al alcoholímetro?", puede escucharse que dice el sujeto a la autoridad policial pero a él, nunca se le ve el rostro.

A lo que la oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana contestó: "No lo vayas a subir al Facebook, te estoy hablando".

Instantes después se le escucha decir al conductor del auto, "mándeme un beso y no lo subo", la mujer policía le arrojó entonces un beso, según se puede apreciar en las imágenes.

"Eso es todo, chiquita. Cuídese mucho", le dice el hombre que estaba al mando del auto. La oficial se aleja del vehículo al momento que le dice al conductor "cuídate".

"La realidad es que no se sabe si el conductor se encontraba en estado etílico o no, de no serlo, la situación no pasaría de ser una broma. Para el caso de que la oficial haya permitido retirarse al sujeto en estado alcohólico sería demasiado grave", señala la descripción del video que fue publicado el pasado domingo en YouTube.

El material ya tiene más de 270 mil reproducciones.