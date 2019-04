Entregarán más de 400 viviendas construidas con capitales públicos y privados

COMPARTIDOS: 0

Sin antecedentes en Argentina, Mendoza comienza a entregar en estos próximos meses viviendas, construidas y financiadas con capitales públicos y privados. Se trata de una sinergia innovadora y efectiva entre constructoras y el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), que marca tendencia en esta nueva modalidad de obra pública.

El resultado inicial: 12 proyectos con 403 casas, dúplex y departamentos que rompen con el modelo tradicional, tanto en lo financiero como en lo constructivo. Los actores: dos constructoras locales de amplia experiencia, el Instituto Provincial de la Vivienda y el Banco Nación como agente financiero.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-4-2-7-51-41-desde-el-miercoles-se-pagara-estacionamiento-medido-en-el-parque-civico

La premisa es que facilitará el acceso a la casa propia a un interesado de clase media, que si bien no llega a pagar un crédito hipotecario, está excedido para una vivienda social (del sistema tradicional). La gran mayoría de los planes de viviendas nacionales y provinciales están dirigidos a familias que no superan hoy los tres salarios mínimos vitales y móviles y se ha implementado esta modalidad que contempla a aquellas familias que por más que excedan estos parámetros de ingresos, no pueden acceder a una vivienda si no es con ayuda del Estado.

La característica principal es que el Estado financia, a través del IPV, hasta un 40% de estos proyectos con recursos de la Provincia. La devolución al IPV es en cuotas actualizadas en UVA y a tasa 0, es decir, sin interés.

El postulante solo aporta 10% y solamente por 50% restante toma un crédito hipotecario en UVA con la tasa de interés vigente en el Banco Nación. Así se hace mucho más sencillo el acceso al crédito y, por otro lado, el tomador del préstamo devolverá una cuota un tercio menor que si lo hiciese por sus propios medios (por la tasa cero del IPV).

En síntesis, la característica de este programa denominado Mendoza Construye Línea de Acción 2, se basa en un apalancamiento financiero por parte del Estado a aquellos proyectos de los desarrolladores (OHA y Titulizar) que fueron seleccionados después del concurso de mayo 2018. Entre ambas empresas hay 12 proyectos en marcha, que se ejecutan en 6 departamentos: tres en Guaymallén, uno en Maipú, cinco en Las Heras, uno en Godoy Cruz, uno en Luján y otro más en Capital, que totalizan las 403 viviendas.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-4-2-8-59-3-se-creo-el-primer-refugio-para-victimas-de-trata-en-mendoza

Con agilidad, el proceso empezó el 15 de mayo del año pasado con la convocatoria a las empresas, y hacia mediados de diciembre ya estaban seleccionados los proyectos. Y a pocos meses, las primeras casas están listas para entregar.

Las viviendas

La cantidad de casas es prácticamente la misma entre las dos empresas locales que participan.

De las 403, Titulizar tiene a cargo 210 viviendas ubicadas en 9 barrios distribuidos en cinco departamentos. Hay edificios, dúplex y casas, de 1, 2 y 3 dormitorios, con superficie desde 59 a 143 metros cuadrados. La propuesta tiene opciones y distintos niveles de avance, contando con la posibilidad de entrega inmediata o programada para los próximos 3, 6 o 9 meses.

OHA ejecuta viviendas en tres barrios. San Telmo Norte (24) y Río Diamante (97) en Las Heras y Salvador Civit (72) en Godoy Cruz. La superficie oscila entre 53 a 72 metros cuadrados. Algunos son edificios y otros son complejos residenciales con casas diseñadas con opciones de ampliación. El primer barrio a entregar será en agosto de 2019 (San Telmo Norte).

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-4-1-11-11-32-trabajadores-estatales-recibiran-un-plus-por-movilidad

Las empresas

La mendocina OHA Construcciones nació en 1979. Desarrolló en forma ininterrumpida, gran variedad de proyectos. Entre los públicos: más de 4 mil viviendas de barrios, escuelas, hospitales, penitenciarías, centro culturales, teatros. Y en privados: edificios de propiedad horizontal y loteos, en Mendoza y en otras provincias de la Argentina. Actualmente ejecuta, más de 130 viviendas del IPV, la ampliación del Hospital Central, el edificio de ATM y Turismo, y participando en UT en la construcción de la Penitenciaría Federal.

Familiar y de capitales 100% mendocinos, Titulizar inició sus actividades en el área inmobiliaria en enero de 2005, mediante loteos orientados hacia la clase media. Hasta el momento ha concretado 14 emprendimientos y hace tres años comenzó a incursionar en la obra pública, específicamente vinculada a la vivienda, a través de obras financiadas por el IPV.

Fuente: Prensa Mendoza