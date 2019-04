UCIM: piden que no se implemente nuevo gravamen en tarjetas de crédito

COMPARTIDOS: 0

La creación del denominado SIRTAC (Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra), un sistema para cobrar por anticipado el impuesto cuando los comercios y empresas vendan con tarjetas de crédito, débito o PayPal, ha generado fuertes controversias.

El sistema fue creado por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral, instancia que es integrada por representantes de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, es de funcionamiento similar al Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (SIRCREB), y en cierto modo contraviene las políticas del Gobierno central de alentar las operaciones a través de estos medios de pago.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-4-2-12-15-59-critican-a-la-cgt-por-no-estar-al-frente-de-la-defensa-del-trabajador

La oposición en Mendoza a su implementación es encabezada por la Unión Comercial e Industrial de Mendoza, y su secretario, el ingeniero Alberto Lucero, la explicó en diálogo con CNN Radio Mendoza, señalando: “Estamos preparado una nota al Gobernador y a las autoridades, porque están intentando aplicar el SIRTAC, un sistema de recaudación sobre tarjetas de crédito, que implicaría que cada vez que usted utiliza el plástico se generan débitos en su cuenta similares a los del SIRCREB, que se producen cada vez que usted mueve su cuenta con cheques. Entonces estos créditos, que aparentemente quedan en la cuenta son muy difíciles de recuperar para las pymes, y muchas veces significan un saldo que disminuye el capital de trabajo, afecta la disponibilidad del poco dinero que tenemos moviéndose en las cuentas”.

Pese a que el sistema fue pergeñado a instancias de las provincias, Lucero señaló: “Esto lo han impuesto desde el Gobierno nacional, y le estamos pidiendo al Gobernador que haga las gestiones necesarias para que esta nueva gabela no se instrumente en nuestra provincia”. A la hora de enumerar las razones, agregó: “Ampliando un poco las razones, estamos viviendo un proceso de alta inflación con recesión. Esto en mi juventud se llamaba estanflación. Determina una caída del salario, los ingresos, y realmente la gente no llega a fin de mes, si a esto sumamos los aumentos de los servicios públicos, que hoy carecen de fundamentos, en algunos casos llevan más del 1.000%, y hay actividades comerciales electrodependientes, gasdependientes que no pueden sustentarse. Piense cuántas panaderías pequeñas comenzaron a trabajar con esos hornos de gas, y hoy no pueden seguir sustentándose, o pasan a la clandestinidad”. Ese dato es avalado por una información que circula, y que señala que la mitad del pan que se consume en Mendoza proviene de establecimientos no registrados.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-4-2-7-51-41-desde-el-miercoles-se-pagara-estacionamiento-medido-en-el-parque-civico

Lucero destacó la importancia del sector que representa, al concluir que las pymes son, en todo el planeta, las mayores generadoras de empleo genuino. “Cuando usted destruye pymes queda gente en la calle, que además del gravísimo problema social, son personas que salen del circuito de consumo, y entonces más pymes entran en probabilidades de quebrar”, advirtiendo de un círculo vicioso que agravaría la situación.

Tampoco ahorró críticas al Gobierno, destacando: “Percibimos que el camino este no nos va a permitir ni siquiera mantener los niveles de actividad económica, no le digo crecer, hemos retrocedido y estamos en condiciones muy inferiores a los que tuvimos años atrás. Hay sectores contentos, los que están exportando petróleo y gas, o productos agrícolas de gran volumen, pero pregúntele a las economías regionales del oeste argentino si están contentas con la actual situación económica”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-4-1-11-18-12-dolor-en-malargue-por-el-hombre-fallecido-durante-la-tormenta-en-san-rafael

También señaló: “El problema es que la frazada es corta, es decir, si usted tiene una economía en expansión en forma permanente, la capacidad tributaria genera ingresos que van al Estado, y éste administrando bien puede proveer las funciones que le son compatibles. En esta ecuación hay actividades exceptuadas de tributar, no me cabe en la cabeza la decisión de eliminar las retenciones de las exportaciones mineras, un sector que estaba aportando 200 millones de dólares al año dejó de hacerlo y la frazada se achicó”.