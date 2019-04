El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que los anuncios económicos del Gobierno "van a ser efectivos" porque son "un pacto entre caballeros" del Gobierno y las empresas y aclaró que "para nada" se quiere ir del cargo.

El funcionario negó que las empresas proveedoras y los supermercados hayan remarcado precios en los últimos días o incluso después de los anuncios realizados por el presidente Mauricio Macri. "No es así", respondió el funcionario cuando fue consultado por el canal TN acerca de las denuncias de consumidores por la "desaparición de precios" en comercios chicos y la remarcación en las grandes cadenas.

El funcionario indicó que la canasta de 64 productos que el gobierno consideró como "esenciales" no contempla "precios congelados" sino sólo "precios cuidados", la marca que el kirchnerismo le puso al plan cuando lo lanzó en 2011.

¿Haz lo que yo digo y no lo que yo hago?

Dujovne siempre fue muy crítico de los acuerdos de precios, pero ahora en el rol de ministro los defiende y por ello explicó: "Uno tiene que estar preparado para enfrentar las circunstancias que le tocan".

Ratificó además que no tiene dudas que esta batalla contra la inflación va a ser ganada por el Gobierno, pero aclaró que "va a llevar más tiempo" del previsto al inicio de la gestión, cuando se pecó con un "exceso de optimismo".

El funcionario insistió con que los anuncios del miércoles se tratan de "un acuerdo entre caballeros, porque no es un congelamiento" de precios. "Acá no hay un decreto que congela y las empresas que no quieren estar en Precios Cuidados pueden no estar, ¿no?", afirmó.

El ministro consideró que estos anuncios "van a ser efectivos porque se van a cumplir" y aseguró que "lo que está en Precios Cuidados sigue en los mismos valores que fueron anunciados".

Dujovne dijo que no va al supermercado porque no tiene tiempo. Por otro lado aclaró que "para nada" se quiere ir del cargo en el que fue nombrado el 10 de enero de 2017.

El ministro ratificó que la Argentina tendrá este año déficit cero y que el rojo financiero -después del pago de los intereses de la deuda- estará cercano al 3 por ciento del Producto Bruto Interno.